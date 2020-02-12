"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партия "Голос" инициирует создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, сообщила народный депутат из одноименной фракции Леся Василенко.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3057 О национальном агентстве по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии", - сообщила Василенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

По её словам, такое Агентство посчитает все убытки и урон, которые понесла Украина в результате агрессии РФ.

Василенко отметила, что это - вынужденный шаг, чтобы заставить правительство работать, считать и "предоставить гражданам цифру о наших потерях в результате вооруженной агрессии РФ".

Как отметила народный депутат фракции "Голос" Юлия Клименко, российская агрессия на Донбассе и в Крыму принесла Украине "16% убытков ВВП, то есть наше ВВП уменьшилось на 16% в год".

Она подчеркнула, что необходимо "иметь не общие цифры, а конкретные цифры по конкретным убыткам, которые Украина претерпевает.

"Мы понимаем, что на территории Донбасса и Крыма остались значительные природные ресурсы, которые никто не обсчитывал... никто не обсчитывал, нет единого реестра утраченного имущества людьми, переехавших с оккупированных территорий. Соответственно в процессе реинтеграции это должно быть обязательно учтено", - сказала Клименко.