ENSOF запускает конкурс идей для школьного оборудования "Атмосферное образование"

Компания-разработчик образовательных технологий ENSOF, один из крупнейших украинских разработчиков и производителей продуктов для STEАM и инклюзивного образования, объявила конкурс идей для создания продуктов атмосферной дидактики – "Атмосферное образование".

Цель конкурса – найти идеи, которые помогут сделать обучение в школе более прикладным и интерактивным. Авторы идей, которые будут взяты в разработку, получат денежное вознаграждение в размере 15 тыс. грн.

"Украинское образование находится в состоянии поиска решений того, как сделать обучение более интерактивным, заинтересовать современного ученика и удерживать его внимание на протяжении урока на должном уровне. Собственно, это стало причиной создания нашей компанией концепта "Атмосферного образования", которым также было названо и соответствующий конкурс, который, к тому же, проводится впервые в Украине. Суть данного концепта заключается в создании познавательной и практической учебной среды, в которой ученики и учителя взаимодействуют за счет интерактивных технологий и дидактических материалов, а также исследуют природные явления", ̶ отметил соучредитель компании ENSOF Святослав Серебрянский.

"В Украине есть много профессиональных педагогов и активных граждан, которые имеют идеи по улучшению образования и создания продуктов, с помощью которых можно наглядно и просто объяснить сложные естественные явления, которые сейчас приходится изучать только по учебникам. Но, к сожалению, не у всех них есть возможность это реализовать из-за разных причин, в том числе и финансовых. Поэтому, главная миссия нашего конкурса – найти таких людей и оказать им поддержку в реализации идей. Чтобы принять участие в конкурсе достаточно заполнить электронную форму, которая есть на нашей facebook-странице и коротко описать суть своей идеи. Наш конкурс имеет 2 особенности. Он ограничен во времени и не имеет фиксированного количества победителей. Каждый, кто предложит идею, которую можно воплотить в реальность – получит денежное вознаграждение", ̶ отметил генеральный директор компании ENSOF Максим Даценко.

"Конкурс "Атмосферное образование" имеет за цель поддержать идеи по созданию продуктов с учебной дидактики. Это интерактивные практические материалы, с помощью которых ученик может лучше освоить естественные науки не путем заучивания "сухой" теории, а с помощью интересного, простого и игрового формата подачи информации. Если коротко – это материалы, которые ученик может подержать в руках и взаимодействовать с ними в ходе обучения, а также разобрать и экспериментировать. Данный конкурс существует в рамках международного образовательного hands-on подхода, чтобы соответствовать мировым требованиям и помогать детям познавать науку "по рукам", ̶ подчеркнул руководитель R&D департамента компании ENSOF Александр Дорош.