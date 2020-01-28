Пресс-конференции

14:23 28.01.2020

Правозащитники заявляют, что Миграционная служба предвзята к членам "Хизб ут Тахрир" и никому не дает статуса беженцев

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Киев. 28 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Представители правозащитных организаций обеспокоены предвзятым отношением Государственной миграционной службы Украины (ГМС) к заявлениям о предоставлении статуса беженца мигрантам, в том числе членам организации "Хизб ут Тахрир".

"На сегодняшний день нам не известно ни одного случая, когда миграционная служба в результате всестороннего, непредвзятого расследования вынесла положительное решение в отношении заявителя по делам "Хизб ут Тахрир", - сообщил юрист общественной организации "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров на пресс-конференции "Политические беженцы в Украине: между безответственностью ГМС и нерешительностью судебной власти" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он считает, что вся процедура ГМС о предоставлении признания статуса беженца нацелена на то, чтобы "этот статус никому не присваивать и не предоставлять убежище". По мнению Минадирова, при рассмотрении вопроса о предоставления статуса беженца ГМС игнорирует законы Украины и опирается на законодательство других стран.

По его словам, "миграционная служба превратилась в службу отказов в статусе беженца", она игнорирует любые официальные бумаги, постановления о розыске в других странах, решения судов. "Более того трактуется официальная российская позиция… что, например, "Хизб ут Тахрир" запрещенная организация… И ссылаются на решение российского суда от 2003 года о запрете организации", - отметил юрист.

Минадиров подчеркнул, что "практически во всех случаях миграционная служба отказывает в предоставлении статуса беженца вне зависимости от довода заявителей" и фактически "переложила свои функции на суды". "На сегодня существует порядка 50 решений судов разных инстанций, которые отменяют отказ ГМС по делам "Хизб ут Тахрир", в большинстве случаев их отправляют в ГМС на пересмотр", - отметил Минадиров, подчеркнув, что это не гарантирует повторного отказа ГМС.

По мнению Минадирова, "судам пора взять на себя ответственность и обязать Миграционную службу предоставлять статус беженства".

Как отметил председатель информационного офиса "Хизб ут-Тахрир" в Украине Фазыл Амзаев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", с 2014 года более 20 членов "Хизб ут-Тахрир" обратились за защитой к Украине, из них "около пяти человек получили статус дополнительной защиты", но "в подавляющем большинстве" решение вопросов затягивается - миграционная служба отказывает, суды возвращают решения службы на пересмотр опять же в миграционную службу, а миграционная служба вновь отказывает в предоставлении статуса беженца".

Как сообщил адвокат Алексей Скорбач, на протяжении десяти лет в целом количество поступающих в ГМС заявлений о предоставлении статуса беженцев не меняется. "Это 2,5-3 тысячи заявлений в год. Приблизительно 38% действий миграционной службы (повторные отказы, отказы) в судах признаются незаконными", - сказал он.

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная исламская политическая партия. Хизб ут-Тахрир признана террористической организацией в РФ и Казахстане.

Теги: #служба #миграционная #критика
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