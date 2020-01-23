Назначение экс-адвоката Януковича первым замдиректора ГБР может нивелировать суды по "делам Майдана" – депутат Сюмар

Киев. 23 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Назначение бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) свидетельствует о прямом конфликте интересов и может нивелировать предстоящие судебные разбирательства по "делам Майдана", считает народный депутат Украины Виктория Сюмар (фракция "Евросолидарность").

"Есть серьезные опасения, в том числе семей погибших на Майдане, что это (назначение Бабикова – ИФ) нивелирует предстоящий судебный процесс над убийцами "Небесной Сотни", поскольку суд может просто не принять все это расследование, учитывая, что оно проводилось с конфликтом интересов. Таким образом, мы навсегда сделаем Виктора Януковича неподсудным в этих ключевых и наиболее чувствительных за всю украинскую историю делах", - сказала Сюмар в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что информация и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой о том, что Бабиков не будет привлечен к расследованиям в "делах Майдана" нелогична, поскольку у ГБР есть утвержденная структура, согласно которой первый заместитель директора Бюро курирует первое, второе и третье управления, а третье как раз и расследует переданные Генпрокуратурой "дела Майдана".

"Мы будем интересоваться у ГБР, каким именно образом они собираются запретить первому заместителю … доступ к этим делам", - добавила депутат.

Сюмар подчеркнула: "Такие истории – прямой конфликт интересов. Это одно из базовых коррупционных нарушений".

В свою очередь адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань обратил внимание на то, что подобного рода назначения по своей сути являются недопустимыми.

"Адвокат стоит на определенной правовой позиции, он ее защищает… он фактически сидел в одном окопе, а теперь он переходит в другой окоп, к противнику. Это явный конфликт интересов", - сказал Головань.

В этом контексте адвокат продолжил: "Защита переходит на сторону обвинения… Во всем мире это недопустимо и невозможно", - считает Головань.