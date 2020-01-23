Пресс-конференции

13:47 23.01.2020

Назначение экс-адвоката Януковича первым замдиректора ГБР может нивелировать суды по "делам Майдана" – депутат Сюмар

2 мин читать

Киев. 23 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Назначение бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) свидетельствует о прямом конфликте интересов и может нивелировать предстоящие судебные разбирательства по "делам Майдана", считает народный депутат Украины Виктория Сюмар (фракция "Евросолидарность").

"Есть серьезные опасения, в том числе семей погибших на Майдане, что это (назначение Бабикова – ИФ) нивелирует предстоящий судебный процесс над убийцами "Небесной Сотни", поскольку суд может просто не принять все это расследование, учитывая, что оно проводилось с конфликтом интересов. Таким образом, мы навсегда сделаем Виктора Януковича неподсудным в этих ключевых и наиболее чувствительных за всю украинскую историю делах", - сказала Сюмар в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что информация и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой о том, что Бабиков не будет привлечен к расследованиям в "делах Майдана" нелогична, поскольку у ГБР есть утвержденная структура, согласно которой первый заместитель директора Бюро курирует первое, второе и третье управления, а третье как раз и расследует переданные Генпрокуратурой "дела Майдана".

"Мы будем интересоваться у ГБР, каким именно образом они собираются запретить первому заместителю … доступ к этим делам", - добавила депутат.

Сюмар подчеркнула: "Такие истории – прямой конфликт интересов. Это одно из базовых коррупционных нарушений".

В свою очередь адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань обратил внимание на то, что подобного рода назначения по своей сути являются недопустимыми.

"Адвокат стоит на определенной правовой позиции, он ее защищает… он фактически сидел в одном окопе, а теперь он переходит в другой окоп, к противнику. Это явный конфликт интересов", - сказал Головань.

В этом контексте адвокат продолжил: "Защита переходит на сторону обвинения… Во всем мире это недопустимо и невозможно", - считает Головань.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Подтверждение канадскими экспертами идентичности голоса Трубы на записях доказывает политический характер преследований Порошенко – адвокат

Руководство "Киевметростроя" готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительства метро на Виноградарь

Филарет требует от Вселенского патриарха вернуть оригинал постановления собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года

За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

Сроки запуска метро на Виноградарь откладываются на год – глава набсовета "Киевметростроя"

Владелец судозавода "Океан" заявляет о попытках российских экс-собственников уничтожить предприятие, готов давать показания в прокуратуре

"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн – глава ОГТСУ

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА