Подтверждение канадскими экспертами идентичности голоса Трубы на записях доказывает политический характер преследований Порошенко – адвокат

Киев. 23 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Следователи должны учесть заключение канадских экспертов относительно идентичности голоса экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы на записях, сделанных в его кабинете, и объективно расследовать уголовные производства, касающееся должностных преступлений Трубы, отмечает адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

На пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" Головань рассказал о публикации результатов журналистского расследования с исследованием "пленок Трубы".

"Экспертиза… по идентификации голосов, изучении аудио- и видеозаписей… установила, что на опубликованных в сети записях "Трубу прорвало" говорит сам господин Труба… На обнародованных аудио лица договаривались об организации политических преследований и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, организации преследовании пятого президента Украины Петра Порошенко…точно установлено, что звучит голос Трубы", - сказал адвокат.

По его словам, канадские эксперты использовали новейшие биометрические методики исследования, что дает очень высокую степень вероятности заключения, практически категорическое утверждение идентичности голоса.

Адвокат отметил, что заключение экспертов должно быть учтено следователем в уголовных производствах, касающихся незаконных действий Трубы, а генеральному прокурору Руслану Рябошапке следует определить, какой орган займется расследованием, чтобы оно было объективным и незаангажированным.

Головань подчеркнул: "Это экспертное исследование затруднит жизнь тем представителям правоохранительных органов и власти, которые саботируют расследование фактов незаконного преследования пятого президента".

Адвокат напомнил, что защита Порошенко обращалась в суд, чтобы добиться регистрации соответствующих уголовных производств.

"На сегодняшний день зарегистрирован целый ряд уголовных производств. Во исполнение решения суда НАБУ зарегистрировало производство по ч.2 ст.369 Уголовного кодекса (незаконное влияние экс-директора ГБР на следователей), по заявлению народного депутата Гончаренко Генпрокуратура зарегистрировала уголовные производства по ст.343 и ст.387 УК (вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов и разглашение данных досудебного расследования). Буквально вчера мы получили ответ от Офиса генпрокурора о регистрации уголовного производства по ст.372 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, объединенное с искусственным созданием доказательств обвинения)", - подытожил адвокат.