Пресс-конференции

17:01 22.01.2020

Руководство "Киевметростроя" готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительства метро на Виноградарь

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Киев. 22 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Руководство ПАО "Киевметростроя", выступающего генподрядчиком проекта по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена, готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительных работ, сообщил новый генеральный директор ПАО "Киевметрострой" Константин Салий в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"Собственники "Киевметростроя" решили единогласно назначить меня генеральным директором, чтобы предыдущий директор, г-н Метелица смог заняться своей прямой деятельностью – строительством метро. А вопросы политические, СМИ и санации коллектива будут проходить под руководством гендиректора", – сообщил Салий.

По его словам, на предприятии проведут инвентаризацию материально-технических ресурсов, а также обратятся в правоохранительные органы по поводу вероятного хищения средств.

"На данный момент Генеральная прокуратура приняла решение об аресте счетов. Они также разрабатывают "рецепт", как контролировать распределение этих средств прозрачно. Мы считаем, это хорошо, что Генпрокуратура будет присутствовать и наблюдать, как ведутся работы. Также Генеральная прокуратура получит доступ к документам, куда ушли средства, какие выполнены работы, кто подписывал процентовки, и будет выявлять весь комплекс заинтересованных лиц ", – добавил Салий, отметив, что разрешение ситуации вокруг предприятия зависит от правоохранительных органов.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, следственный судья Печерского райсуда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его подразделений.

"В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", – сообщила пресс-служба.

Как заявил ранее глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве, причина смены руководства предприятия – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь, из-за чего сроки запуска метро откладываются на год.

"Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс – 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем Василием, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил он.

В свою очередь, руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

Он также прокомментировал заявление Министерства юстиции о восстановлении в должности директора ПАО "Киевметрострой" и внесении соответствующих корректировок в госреестр.

"Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Скорее всего, речь о выводах, которые сделала комиссия при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку. На сегодняшний день эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения", – пояснил Ильяшев, подчеркнув, что заявление министерства не ставит под сомнение законность решений наблюдательного совета.

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Теги: #салий #киевметрострой
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