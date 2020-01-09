Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн – глава ОГТСУ

Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление - ИФ) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Ранее Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год. Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции вместо используемого ранее Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).