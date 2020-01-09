Пресс-конференции

12:34 09.01.2020

Украина оценивает потерю доходов от запуска "Турецкого потока" в $450 млн – глава ОГТСУ

1 мин читать

Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление - ИФ) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Ранее Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год. Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции вместо используемого ранее Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию, Румынию).

Теги: #газ #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 09.01.2020
Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

12:35 09.01.2020
Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

12:13 09.01.2020
Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

11:48 09.01.2020
Суммарный положительный эффект на экономику Украины от транзита газа в течение 5 лет составит порядка 150 млрд грн - глава ОГТСУ

Суммарный положительный эффект на экономику Украины от транзита газа в течение 5 лет составит порядка 150 млрд грн - глава ОГТСУ

11:28 09.01.2020
Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

Снижение транзита через ГТС Украины в начале января связано с ожиданиями отсутствия контракта - Витренко

10:24 09.01.2020
Макогон рассчитывает на начало тестовых поставок газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу в январе

Макогон рассчитывает на начало тестовых поставок газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу в январе

10:22 09.01.2020
Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

10:17 09.01.2020
Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

16:49 08.01.2020
Обновленные тарифы на распределение газа вступили в силу

Обновленные тарифы на распределение газа вступили в силу

15:08 08.01.2020
Евросоюз будет применять свои правила к "Турецкому потоку"

Евросоюз будет применять свои правила к "Турецкому потоку"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

Европейская конфедерация профсоюзов намерена направить в Украину мониторинговую миссию

Руководство ПАО "Киевметрострой" заявляет о рейдерском захвате неизвестными лицами

И.о. главы НАПК Новак подала в Генпрокуратуру три представления о возможных правонарушениях в агентстве

Подделками оказались 5 из 8 исследованных торговых марок сливочного масла – центр экспертиз "ТЕСТ"

Коболев и Фаворов под прикрытием Байдена "снефтегазили" $1,5 млрд денег украинцев, – Деркач

Деркач заявил, что $29 млн Пинчука на фонд кандидата в президенты США Клинтон могли быть украдены у Украины

Предприятия Гослесагентства в 2019г планируют реализовать более 500 тыс. елок

MoneyGram и Индустриалбанк запустили проект Аccount Deposit

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА