В Раде зарегистрированы законопроекты об отмене законов о кассовых аппаратах для ФЛП

Киев. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №2644 и №2645, которыми предлагается отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

"Зарегистрированы законопроекты №2644 и №2645, соавторами которых стали депутаты от почти всех фракций и групп в Верховной Раде - это 12 представителей. Согласовано и подписано меморандум между политическими силами в парламенте и мощными влиятельными политическими движениями", - заявил глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" и член Общенационального стачечного комитета "Ради будущего" Сергей Доротич на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".