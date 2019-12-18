Пресс-конференции

13:06 18.12.2019

Подделками оказались 5 из 8 исследованных торговых марок сливочного масла – центр экспертиз "ТЕСТ"

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Киев. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фальсификатом оказались пять из восьми торговых марок сливочного масла, исследованных научно-исследовательским центром независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ", сообщила руководитель отдела тестирований центра Нина Кильдий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"У нас в исследовании было восемь марок. Масло - это продукт, который сильно фальсифицируется, потому что среди молочных продуктов содержание жира в нем наибольшее. Их восьми торговых марок сливочного масла, которые мы проверили, только три оказались настоящим маслом, так как не содержали посторонних жиров и соответствовали своему наименованию и требованию госстандарта", - сказала она.

По словам Кильдий, в частности, не содержало в составе ничего, кроме молочного жира, мало торговых марок "Ферма", Яготынское" и "Люстдорф".

"Фальсификатами оказались пять образцов – "Богодухивский масломолзавод", "Вершкова Долина", "Мальва", продукция Староконстантиновского молочного завода и Рихальского завода сухого молока… В данном случае среди фальсификата были образцы, которые стоили не дешевле масла", - отметила она.

Согласно исследованию центра, указанные марки оказались подделкой, так как имели в составе посторонние примеси немолочных жиров, "которых в масле быть категорически не должно".

Кроме того, в двух образцах фальсифицированного масла содержание трансжиров было достаточно высоким, чего не должно быть в масле, являющемся натуральным продуктом.

"Мы видим, что когда фальсифицируют масло, его фальсифицируют низкокачественными заменителями молочного жира", - заметила Кильдий.

Центр экспертиз "ТЕСТ" также провел исследование растительно-сливочных смесей и спредов. Согласно ему, из семи продуктов четыре соответствовали своему наименованию и не превысили допустимую норму содержания трансжиров. Это марки "1", "Вигода", "Тульчинка", "Полтавское", в которых содержание молочного жира соответствовало заявленным цифрам.

"Два продукта не соответствовали содержанию трансжиров, количество веществ было выше нормы – это марка "Народный продукт" и ARO. Норма по содержанию трансжиров для спреда и маргарина в Украине составляет не более 8%. В "Народном продукте" было 8,9%, в ARO – 8,4%. Еще один продукт из этой категории, спред "Две коривки", не соответствовал понятию спред, так как в нем было занижено содержание молочного жира", - отметила руководитель отдела тестирований.

С исследованием можно ознакомиться на сайте https://test.org.ua/tests/food/551.

Теги: #масло #подделки
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