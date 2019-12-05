БАУ предлагает установить для биостанций годовую квоту по аукционам в 200 МВт, продлить на 5 лет "зеленый" тарифа для будущих проектов

Киев. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) считает целесообразным установить для электростанций, работающих на биомассе и биогазе, ежегодный объем квот для участия в "зеленых" аукционах на уровне 200 МВт, а также параллельно закрепить действие "зеленого" тарифа для будущих проектов до 2035 года.

Соответствующие предложения по сохранению интереса инвесторов к биоэнергетике в Украине и обеспечению развития в стране данной отрасли обнародовал глава правления ассоциации Георгий Гелетуха в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил, что в последнее время количество компаний, которые строят крупные мощности, увеличивается, однако с учетом тех объемов квот (на уровне до 100 МВт на год), которые рассматриваются для биостанций, крупные проекты не смогут претендовать на аукционах на государственную поддержку.

"В законодательстве есть одна важная норма, согласно которой, одна компания не может претендовать больше, чем на 25% годовой квоты. То есть, если даже квота будет на уровне 100 МВт на год, то одна компания может взять максимум 25 МВт на аукционе. Поэтому крупные проекты не попадают на аукционы", – уточнил он, приведя в качестве примера ряд реализуемых компанией "Кернел" проектов по строительству биостанции суммарной мощностью свыше 60 МВт, а также проект Хмельницкой биотопливной электростанции на 46 МВт.

Кроме того, Гелетуха отметил снижение интереса инвесторов в биоэнергетику к системе "зеленых" тарифов.

"Проекты на биомассе и биогазе строятся до трех лет. Если сейчас начать реализовывать проект, то он будет построен через три года. И тогда по "зеленому" тарифу у инвестора до 2030 года (момента окончания срока действия системы поддержки в виде зеленого тарифа – ИФ) останется семь лет. За этот период он, в лучшем случае, просто вернет свои инвестиции", – уточнил глава правления ассоциации.

Он добавил, что на этом фоне компании-члены ассоциации в настоящее время ориентируются в основном на новую систему поддержки, однако обсуждаемый уровень квот является недостаточным. Продление срока действия зеленых тарифов для будущих проектов сделает данный механизм более привлекательным, а параллельные аукционы с квотой в 200 МВт для биостанций позволят предоставить инвесторам возможность выбора.

"Есть два реальных варианта. Первый – продлить срок действия "зеленого" тарифа для биомассы и биогаза. Не до 2030 года, а хотя бы до 2035-го, при действующем уровне зеленого тарифа. Это сработает. Проект до 2030 года окупится, а до 2035 года инвестор хоть что-нибудь заработает. Второй вариант – повысить квоты для аукционов. Мое виденье: квота должна быть 200 МВт на год", – сказал он.