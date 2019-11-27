Депутаты от "Слуги народа" предлагают жесткие ограничения для физ- и юрлиц при покупке земли

Киев. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народные депутаты от партии "Слуги народа" предлагают в законопроекте №2178-10 поправками ко второму чтению предусмотреть жесткие ограничения для круга физических и юридических лиц, которые могли бы приобретать земельные участки после отмены моратория.

"Мы предлагаем, чтобы украинские юрлица могли приобретать землю с/г назначения только, если видом деятельности их будет с\х производство. Мы также предлагаем определить ограничения относительно приобретения права собственности на землю с/х назначения их государственной и коммунальной собственности только лицами, которые зарегистрированы или находятся в пределах конкретной области, где расположен участок", – сказал народный депутат Игорь Фрис на пресс-коференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Эту норму предлагается применять только к землям коммунальной или госсобственности.

При этом депутаты предлагают установить 10-летний мораторий для изменения целевого назначения этих участков, добавил Фрис. "Мы решили, что целесообразно разрешить изменять целевое назначение с/х участков только гражданам и только для строительства жилых домов в пределах, которые разрешены для приватизации", – отметил он.

При этом народный депутат Юлия Яцик отметила, что будет настаивать на еще более жестких ограничениях. Ее поправками в дополнение к ограничениям по месту регистрации предлагается разрешить покупку с/х земли только гражданам, которые имеют образование в аграрной отрасли или стаж работы в этой сфере.

Для юрлиц она предлагает такие ограничения: юррегистрация по месту расположения земельного участка, работа в сфере сельского хозяйства на этой территории не менее трех лет и общий объем работ или с\х продукции – не менее 50% от валового товарооборота предприятия.

Депутаты также озвучили предложения ко второму чтению относительно ограничения доступа иностранных граждан к рынку земли. В частности, они предлагают указать в законе пятилетний запрет на открытие рынка земли для иностранцев вне зависимости от даты проведения референдума и его результатов.

Нардепы также предлагают ужесточить ограничения по концентрации земли у одного собственника.

"Предыдущая редакция закона содержала процентные значения, которые базировались на граничной площади земель в рамках ОТГ… Но эти показатели постоянно меняются… Поэтому считаем необходимым установить предельные площади земель в одних руках, в том числе через связанных лиц: 100 га – в пределах ОТГ, 300 га – в одной области, 600 га – по всей стране", – сказал Фрис.

"Ограничений в 200 тыс. га в одних руках точно не должно быть в финальной версии закона", – подчеркнул нардеп от провластного большинства Александр Дубинский.