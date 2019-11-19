"Фармак" презентовал результаты лабораторных исследований препаратов в зарубежных клиниках

Киев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) проводит фармакологические исследования лекарственных средств собственного производства в США и странах-членах ЕС, сообщил главный научный консультант компании Виктор Маргитыч на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы проводим ряд исследований изучения биоэквивалентности в ЕС. У нас есть очень хорошие генерики, их соответствие подтверждено исследованиями биоэквивалентности в хороших клиниках и лабораториях. Это важное направление работы, которое осуществляет "Фармак",- сказал он.

Как отметил эксперт, вскоре для препарата "Амизон" вскоре будет выполнена полная программа исследований.

"Это пока наша единственная оригинальная молекула, которую мы разрабатываем по полной программе для оригинальных лекарственных средств. Со временем должна быть полностью выполнена программа исследований препарата, должна быть выполнена третья фаза исследований, после которой можно будет подавать препарат на регистрацию",- сказал Маргитыч.

При этом он сообщил, что для третьей фазы исследований препарата необходимы огромные инвестиции.

"Третья фаза - это сотни миллионов долларов. Будем рассматривать, как привлечь такие инвестиции. Наш основатель - Филя Жебровская - говорила, что препарат ("Амизон" – ИФ), являющийся бестселлером на рынке, должен быть безопасным и эффективным. И мы можем подтвердить, что препарат безопасен и эффективен, и привести доказательства, часть которых опубликована, а другая еще будет опубликована",- подчеркнул эксперт.

В свою очередь проводившие исследования препарата эксперты, в частности, старший научный сотрудник Иллинойского института технологии (Чикаго, США) Дэйвид Больц, профессор медицины и микробиологии Медицинской школы им. Айкана в Маунт Сайнай (Нью-Йорк, США) Адольфо Гарсия-Састре, доктор философии Кембриджского университета (Кембридж, Великобритания) Аартьян те Велтуис, а также заслуженный риджентс-профессор Центра передового опыта изучения новейших зоонозов у животных Канзасского государственного университета (Мангаттан, США) Юрген Рихт, отметили: сотрудничество с "Фармак" началось еще в 90-х годах. По их словам, сам препарат проверен "на эффективность на десятки штаммов вирусов, доказано, что он - мощные противовирусное средство".