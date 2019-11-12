Пресс-конференции

20:44 12.11.2019

Возможности и потребности бизнеса для решения экологических проблем в Украине обсудили экологи, бизнесмены и представители власти

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Киев. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Влияние на условия ведения бизнеса в Украине проблем, возникших в связи с изменением климата и загрязнением окружающей среды, а также пути и методы их решения обсудили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" представители власти, бизнеса, бизнесмены и экологи.

Принявшие участие в обсуждении замглавы Минэкоэнерго Алексей Рябчин, директор агентства Bohush Communications Денис Богуш, соучредитель и управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко, председатель оргкомитета КМЕФ Юрий Пивоваров и руководитель социологического центра Socis Александр Стегний согласились с важностью привлечения бизнеса к улучшению экологической обстановки и повышению осведомленности украинцев в этой сфере.

В контексте практического привлечения бизнеса к улучшению экологии в Украине его представители подчеркнули необходимость создания властями страны благоприятных условий для ведения бизнеса соответствующей направленности.

"Утилизация отходов в Украине – неинтересный бизнес-сектор для инвестиций. Экономическая целесообразность появится тогда, когда граждане начнут оплачивать услугу утилизации", - сказал Евтушенко.

Также он перечислил необходимые для успешного запуска и работы соответствующих бизнес-проектов условия, которые в состоянии обеспечить украинское правительство.

"Просьба к правительству – создать спрос на услуги бизнесменов, а также системы, где правила игры будут неизменны много лет, ибо инфраструктурные инвестиции окупаются очень долго. Помимо этого, доступ к финансированию должен быть долгосрочным и, желательно, на основе проектного финансирования", - добавил Евтушенко.

Также на пресс-конференции были обнародованы результаты проведенного Socis социологического исследования, которое показывает динамику общественного мнения в вопросах экологии.

Так, 58% опрошенных украинцев считают, что проблема загрязнения окружающей среды ныне является самой важной, 73% готовы действовать, дабы улучшить ситуацию. В то же время, 37% заявили, что не готовы использовать свои личные средства для достижения этой цели.

"Бедность – главный враг экологии. Бедных людей, в первую очередь, волнуют проблемы выживания и питания. Однако уровень осведомленности в экологической тематике в Украине достаточно высокий, чтобы двигаться дальше и начинать работу", - выразил убеждение Стегний.

Подытоживая обсуждение, председатель оргкомитета КМЕФ Пивоваров сказал: "Мы – единственное поколение, ответственное за будущее. Еще 30 лет назад эта проблема не стояла так остро, а через 30 следующих лет может быть поздно".

Теги: #экология
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