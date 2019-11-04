Правозащитники и бывшие заложники боевиков обеспокоены отказом суда заочно судить пытавшего людей в Луганской ОГА т.н. прокурора "ЛНР"Корниевского

Киев. 4 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правозащитники и бывшие незаконно удерживаемые в захваченном боевиками незаконных вооруженных формирований здании Луганской облгосадминистраци обеспокоены отказом суда от процедуры заочного привлечения к ответственности т.н. прокурора "ЛНР", причастного к пыткам в здании ОГА.

Как рассказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник глава ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" Владимир Щербаченко, Кременский районный суд Луганской области отказался осуществлять специальное судебное производство в деле так называемой прокурора "ЛНР" Аркадия Корниевского.

По словам Щербаченко, Корниевский – бывший офицер СБУ - с 2014 года был "следователем" и "прокурором "ЛНР" и непосредственно причастен к пыткам пленных в помещении захваченной Луганской госадминистрации.

Как отметил глава "Восточноукраинского центра общественных инициатив", общественная организация владеет информацией от нескольких десятков лиц, которые стали жертвами пыток, угроз и запугиваний со стороны Корниевского.

"Мы считаем, что при принятии такого решения был нарушен баланс прав людей, которые заслуживают на справедливость, которые ожидают от государства эффективного расследования", - сказал Щербаченко.

Присутствующие на пресс-конференции бывшая незаконно заключенная в захваченном членами НВФ помещении Луганской ОГА Виктория Кононова отметила, что дело Корниевского требует дорасследования и в целом должна быть изменена практика подхода расследования преступлений, совершенных на Донбассе.

Другой незаконно удерживаемый в захваченном помещении Луганской ОГА Дмитрий Тында назвал решение суда саботажем и допустил, что это может быть связано со страхом судей. "Меня больше беспокоит то, что происходит в наших правоохранительных органах… Дела "сливают"… и не суды местного уровня должны рассматривать такого рода дела", - выразил убеждение он.

В свою очередь представитель общественной организации "Защита и развитие" Евгений Тимофей рассказал, что юристы уже подготовили апелляционную жалобу на это решение.

"Суды не хотят рассматривать такие дела, они боятся, что вынесение других решений может быть чревато… Данные дела надо перенести в любой другой суд… После того, как Луганский апелляционный уд рассмотрит нашу жалобу, мы подготовим ходатайство в Верховный суд о передаче дела на рассмотрение в другой суд", - сказал он.