Пресс-конференции

17:03 23.10.2019

Украина располагает медтехнологиями реабилитации и лечения спортсменов – мнение

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Украина располагает медтехнологиями реабилитации и лечения спортсменов – мнение

Киев. 23 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинская инновационная медицина в сфере реабилитации и клеточной терапии позволяет развивать лечение спортсменов в стране, считает главный врач и СЕО клубной клиники по управлению возрастом ReFuture Clinic Евгений Шагов.

В ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" эксперт представил наработки клиники по технологиям клеточной терапии SVF - восстановления подвижности суставов и устранения болевого синдрома, восполнения объема и функционального резерва хрящевой ткани. SVF обеспечивает полное восстановление на клеточном уровне без лишних усилий, не нарушая графика игр и тренировок.

"Именно данная методика вызвала наибольший интерес у ведущих клубов Западной Европы. Я думаю, что мы продолжим коллаборацию с привлечением и клиентов в виде медтуризма в Украину и обмена знаниями между нашими медиками и ведущими ортопедами Западной Европы в частности", - сказал Шагов.

Эксперт также отметил, что после масштабирования технологии на другие клиники она буде дешеветь. "Если говорить о масштабировании, а это возможно, то технология может подешеветь из заоблачной цены в доступную. Если технология уходит в масштаб, то она будет снижаться в стоимости", - сказал он.

В свою очередь президент "Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии" Ирина Сысоенко отметила, что спортивной медицины в Украине практически не существует, а "множество проблем медицинского обеспечения, поддержки, реабилитации украинских спортсменов часто остается проблемой самих спортсменов".

По ее мнению, центры спортивной медицины и реабилитации стоит развивать на базе санаторно-курортных учреждений и частных клиник.

"На уровне государства в настоящее время существуют два госпредприятия – Минздрав и служба спортивной медицины министерства молодежи и спорта. И, по сути, государство не занимается реабилитацией, ранней диагностикой, лечением спортсменов. Центры спортивной медицины, которые существуют в каждой области на базе Минздрава, важно сохранить, ведь в вопросах децентрализации на спорт и медицину выделяется немного средств. В Украине есть большая сеть санаторно-курортных учреждений. Их возможности тоже надо привлекать для вопросов оздоровления. Эти возможности пока не реализуются. К сожалению, нет сейчас программы для медстрахования спортсменов", - сказала Сысоенко.

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