Гослесагентство запустило "пилот" e-реестра лесорубочных билетов и онлайн-карту рубок

Киев. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) Украины запустило пилотный проект электронного реестра лесорубочных билетов, сообщил генеральный директор Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра (ЛИАЦ) Гослесагентства Виктор Мельниченко.

"Это реестр разрешительных документов, которые дают право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Реестр лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их доступными для общественности около месяца назад", - сообщил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Мельниченко, в указанном реестре по состоянию на 16 октября обнародована информация о 27 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Кроме того, ЛИАЦ презентовал онлайн-карту рубок, которая также работает в пилотном режиме и распространяется на три области - Черниговскую, Полтавскую, Ривненскую.

"Систему графического отображения рубок на карте Украины на сегодня мы отрабатываем на трех пилотных областях. Месяц как мы начали закачивать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. К концу года планируем распространить проект на всю Украину для предприятий Государственного агентства лесных ресурсов", - заметил Мельниченко.

Кроме того, в планах Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра - запуск реестра лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав, который находится на финальной стадии разработки.

Глава ЛИАЦ указал, что ожидает от Верховной Рады рассмотрения и принятия ряда законодательных инициатив, которые позволят распространить систему электронного учета древесины, реестр лесорубочных и лесных билетов, онлайн-карту рубок на всех постоянных лесопользователей, которые также осуществляют заготовку древесины, в независимости от подчинения.

Лесорубочный билет – разрешение на заготовку древесины. Содержит информацию о месте и объеме заготовки. Документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства при Гослесагентстве.

Общая площадь лесных участков Украины составляет около 10,4 млн га. Лесистость страны составляет 15,9%.

В подчинении Гослесагентства - 7,6 млн га лесов (73% Лесного фонда Украины).