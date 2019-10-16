Пресс-конференции

11:56 16.10.2019

Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко - адвокат

2 мин читать

Киев. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат Илья Новиков.

"3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко… В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.

Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.

"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.

Он также отметил, что это решение базируется на том, что в Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.

Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил, что защита Порошенко также предпринимает все меры для привлечения к ответственности за незаконные действия в отношении пятого президента. В частности, по его словам, суд по заявлению адвокатов вынес решение о допросе Портнова и директора ГБР Романа Трубы в рамках уголовного производства о нападении на Порошенко у здания ГБР в июне 2019 года, а в производстве Генпрокуратуры есть дело о разглашении конфиденциальных данных.

Также, по его словам, не во всех уголовных производствах, расследуемых ГБР, Порошенко имеет статус свидетеля.

"Есть производство, где он проходит как свидетель, а есть, где он вообще не проходит", - сказал Головань.

Кроме того, адвокат убежден, что нет никаких юридических оснований для уведомления Порошенко о совершении какого-либо преступления.

Комментируя не приходы Порошенко на допросы, адвокат подчеркнул, что для этого есть уважительная причина, кроме того, по его словам, у ГБР нет как такового намерения расследовать данные дела.

Теги: #порошенко #панама #дело
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 16.10.2019
Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко

12:23 15.10.2019
Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

12:51 14.10.2019
Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

22:59 12.10.2019
Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

20:07 12.10.2019
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ

16:20 12.10.2019
Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

11:29 11.10.2019
Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

19:49 10.10.2019
Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

19:44 10.10.2019
Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

18:51 10.10.2019
Зеленский: я не буду обвинять Порошенко, но он ответит за все, что сделал перед правоохранительными органами

Зеленский: я не буду обвинять Порошенко, но он ответит за все, что сделал перед правоохранительными органами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

В оккупированном Крыму ныне являются политзаключенными 87 украинских активистов - КрымSOS

Киевляне, фактически "избирая" главу КГГА, имели больше прав, чем жители других регионов Украины – мнение

Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

Нардеп Деркач: "Burisma" выплатила Джо Байдену $900 тыс. за лоббистскую деятельность и $16,5 млн представителям компании, среди которых Квасьневский и Хантер Байден

Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Против открытия рынка земли выступают 73% украинцев – соцопрос "Рейтинг"

Финансирование орфанных заболеваний в проекте госбюджета 2020 г. урезали вдвое – пациенты

Националистические организации проведут массовые акции протеста против принятия закона о рынке земли

Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА