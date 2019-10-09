Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

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Киев. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду он обнародовал полученные от журналистов-расследователей документы, среди которых переписка между сотрудниками НАБУ и представителями дипломатических миссий иностранных государств в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 УК Украины "Государственная измена". В частности, документы, которыми располагает нардеп, свидетельствуют о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью "пазла" вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

"Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ", – сказал Деркач.

Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям "Burisma Group", среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее $16,5 млн.

При этом Деркач утверждает, что международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Мы видим в какой конфликт попала новая власть Украины благодаря деятельности предыдущего президента Порошенко. Я хочу подчеркнуть, что я практически уверен, и не только я, а и многие журналисты, что ответственность за ту ситуацию в которой оказалась Украина персонально несет Петер Порошенко – за втягивание Украины во вмешательство в выборы президента в США, за громадное количество коррупционных скандалов и международной коррупции, которая не могла происходить без его контроля или участия", - сказал нардеп Андрей Деркача пресс-конференции.

Деркач также обнародовал документы, как он утверждает, незаконного сбора НАБУ личных данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его семье.

Как отмечается в пресс-релизе, "с 2016 года Полина Чиж направляла на электронную почту Гизо Углавы документы с темой: "Текст для беседы с сотрудниками ФБР по "Черной бухгалтерии Партии регионов". Из документов, по его словам, следует сбор данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его жене.