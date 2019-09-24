Пресс-конференции

15:15 24.09.2019

Правозащитники призывают Генпрокуратуру Украины не выдавать РФ уроженца Чечни Илаева

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Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правозащитники призывают Генеральную прокуратуру Украины не экстрадировать в РФ обвиняемого Россией в совершении тяжкого преступления чеченца Амхада Илаева, поскольку преследование носит политический характер.

На пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Илаева Иван Ангелов рассказал, что в настоящее время Генпрокуратура Украины проводит экстрадиционную проверку по его подзащитному на основании запроса правоохранительных органов РФ, Илаев находится под экстрадиционным арестом.

По словам адвоката, Илаев был задержан в Украине за якобы совершение на территории Чечни тяжкого преступления – убийства, также ему инкриминируется незаконное обращение с оружием. Ангелов рассказал, что его клиент еще в 2008 году переехал в Украину и поселился в Харьковской области, все это время проживал там.

"Мы подавали запросы и в Центральное бюро Интерпола, и в Генпрокуратуру, и в МВД… И ни одна из этих инстанций не предоставила нам информацию относительно розыска Илаева. То есть, ни на момент задержания, ни в настоящее время он не находится в розыске", - сказал адвокат. Таким образом, как пояснил он, непонятно, на каком основании при отсутствии международного розыска РФ требует выдачи этого гражданина.

"Обвинения, которые выдвинуты нашему клиенту, являются безосновательными… Мы связываем его преследование с тем, что он занимался активной политической деятельностью в России", - подчеркнул Ангелов.

Адвокат выразил опасение тем, что в случае выдачи РФ его подзащитного Илаев будет лишен права на защиту и его подвергнут пыткам.

"Мы будем делать все, чтобы не допустить этого", - заверил адвокат.

По его словам, в настоящее время поданы документы на получение Илаевым статуса политического беженца, но этот вопрос пока еще не решен.

В свою очередь, председатель благотворительно-правозащитной ассоциации VAYFOND (Швеция) Мансур Садулаев, принимающий участие в пресс-конференции по Скайпу, рассказал, что Илаев в период совершения инкриминируемого ему преступления – в августе 2009 года – уже жил в Украине и не покидал страну, то есть, даже физически не мог совершить незаконных действий на территории другой страны.

Садулаев считает, что уголовное преследование Илаева связано с тем, что он и вся его семья были сторонниками Чеченской республики.

Руководитель программ Харьковской правозащитной группы Борис Захаров отметил, что такие случаи не единичны, и Украине как государству следует изменить политику в этом вопросе.

"Мы ожидаем от новой власти изменений государственной политики в этом вопросе… Мы должны спасать людей, которых наш враг системно преследует по всему миру", - сказал Захаров.

Председатель ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан" Анвар Деркач добавил: "Украинское государство ведет своей род от Запорожской Сечи, а там действовал принцип "Из Сечи выдачи нет", и когда современная Украина выдает людей, которые ищут политическое убежище, она предает не только тех, кто ищет у нас защиты, но и предает саму себя, свои традиции… Призываю противодействовать этому".

Теги: #правозащитники #чечня
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