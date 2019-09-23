Пресс-конференции

17:26 23.09.2019

Французский режиссер Жорж Ганьоре демонстрирует в Украине театральные возможности новейших ИТ-технологий

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Французский режиссер, исследователь и экспериментатор Жорж Ганьоре считает, что современные ИТ-технологии могут перевернуть театральный мир так же, как появление в свое время театральной драматургии.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" он сравнил появление программного кода с появлением письменности, и считает, что новейшие ИТ-технологии неизбежно войдут в театральное пространство и значительно преобразует его.

"Новые технологии многих страшат. И мы действительно не можем знать, каким именно станет в результате театр, но это не значит, что мы не должны задаваться этим вопросом и пробовать новые открывающиеся возможности. Через время станет понятно, что отказ от них равноценен отказу от драматургии или письменности", - отметил он.

Ж.Ганьоре занимается адаптацией технологии "захвата движения", которая широко применяется в кинематографе и индустрии компьютерных игр, к потребностям театра, и стремится сделать ее доступной даже для малобюджетных театров. Это направление он разрабатывает и преподает в парижском университете Пари-8, а в Украину прибыл под эгидой проекта "Театральное окно в Европу", который поддержали Украинский культурный фонд и Французский Институт.

В рамках проекта Ж.Ганьоре дает серию мастер-классов для профессионалов театра и студентов театральных вузов в Харькове и Киеве. Кроме того, он показывает свой digital-спектакль "Тень", который презентует эти новые возможности, в Харькове, Киеве и Днепре (на фестивале "Гогольфест"). Украинская премьера "Тени" с участием актера Павла Чирвы вышла раньше, чем французская версия спектакля.

Программа "Театральное окно в Европу" начата харьковским Театром на Жуках в 2011 году, ее куратором и инициатором является сооснователь "Жуков" Дмитрий Терновой. Программа направлена на сближение украинской и европейской театральных культур и помогает студентам театральных вузов через мастер-классы с представителями европейских театральных школ расширить знания о современном театре.

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