Пресс-конференции

14:22 18.09.2019

Проект общедоступной базы захоронений стартует в Украине

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Киев. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Белорусский социальный проект общедоступной онлайн базы захоронений "Помним-онлайн" стартует в Украине, сообщил автор и руководитель проекта Константин Начаткин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, такая база позволит любому человеку, оставив заявку на сайте, получить сообщение о месте захоронении.

"Проект начался в Беларуси, он в большей степени является социально ориентированным. Проект позволит людям, самостоятельно приехав на кладбище внести место захоронения родных и близких, чтобы потом можно было к нему проложить маршрут. Также можно будет оставить некролог и заказать различные услуги. Любой человек с любой точки мира может просто оставить заявку на место захоронения конкретного кладбища и получить отцифрованые данные",- сказал он.

Кроме того, Начаткин отметил, что проект будет также охватывать "братские могилы" Первой и Второй мировой войны.

По его словам, проект сейчас реализуется в Беларуси, Украине и России.

"В настоящее время в Беларуси нам уже поступило около 25 тыс. заявок. В Украине за месяц у нас уже есть 1,5 тыс. заявок. В дальнейшем мы планируем развиваться в Прибалтике и Польше. В 2021-2022 годы мы планируем покрыть Европу и бывший Советский союз",- сказал он.

Теги: #проект
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