ТОП самых популярных средств из арсенала корейской косметики

С популярностью косметических средств из Кореи сложно поспорить. Да и результативность средств уже неоднократно подтверждена опытным путем. Эта косметика действительно работает, а, значит, пользуется немалым спросом у покупательниц со всего мира.

Какие корейские средства наиболее востребованы? Мы составили ТОП-5 косметических препаратов на основании отзывов девушек, испытавших их эффективность на себе.

Кремы с улиткой

Улиточный секрет, пожалуй, один из самых известных корейских компонентов. Кремы с эссенцией слизи улитки предназначены для многоцелевого использования. Они интенсивно увлажняют кожу, способствуют устранению следов раннего старения покровов, помогают бороться с пигментацией, воспалениями, морщинками. «Улитка» пригодится в тех случаях, когда необходимо быстро напитать кожный покров или помочь его восстановлению после травм. Действительно, номер 1 в любом рейтинге полезности косметики.

Свиной коллаген

Женщины, которые изучают ассортимент корейской косметики в поисках эффективного омолаживающего средства, точно не пройдут мимо средств на основе свиного коллагена. Это вещество по своему составу и характеристикам очень схоже с человеческим коллагеном и способствует быстрой регенерации кожи, ее омоложению, подтяжке естественным путем. Что делает свиной коллаген? Сужает поры, разглаживает морщинки, придает поверхности покрова шелковистость, преображает тон лица.

Секрет помидора

Знаменитая маска для лица Tony Moly Tomatox Magic привлекает своим внешним видом. Оформление коробочки в виде спелого сочного томата заставляет задуматься – из чего же изготовлен продукт. Но, что удивительно, ни характерного запаха, ни цвета помидор маска не имеет. Зато она отлично справляется с заживлением повреждений кожного покрова, выравниванием рельефа кожи, сужением пор. Для тех, кто страдает от черных точек, это лучший продукт. Не менее эффективна маска при использовании с целью смягчения кожи.

ВВ или СС?

Популярность корейской косметики началась со всеобщего увлечения ВВ- и СС кремами из Кореи. Эти продукты – настоящий must have каждой женщины. Помимо натурального маскирующего эффекта, такая корейская косметика бережно ухаживает за кожей. Какой крем купить? ВВ создает на коже плотный непрозрачный слой (без эффекта маски) и пригодится для сокрытия серьезных дефектов эпидермиса. С помощью СС крема можно покрыть лицо тончайшей пленкой средства для придания здорового тона коже. Это – оптимальный вариант для выравнивания рельефа покровов и оптимизации цвета.

Для преображения кожи: альгинатные маски

Альгинатные маски с коллагеном – еще один популярный продукт корейской бьюти-индустрии. Уже после первого нанесения результат становится видимым – цвет лица становится природным, поры сужаются, покровы существенно подтягиваются. Такой уход придает коже матовость и упругость.

Конечно, это далеко не полный перечень популярных корейских бьюти продуктов. Но данный ТОП-5 – лидеры по покупаемости в странах Азии и Европы. Дополните перечень модными «умывалками» и патчами, сыворотками и SOS-масками. Такой арсенал поможет справиться с любыми кожными проблемами.

Источник статьи: cosmetea.com.ua