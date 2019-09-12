Дочь вернувшегося в Украину крымскотатарского активиста Бекирова призывает бороться за освобождение всех незаконно задержанных в Крыму

Киев. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, вернувшийся в Украину в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, после перенесенной операции чувствует себя удовлетворительно, он остается в статусе обвиняемого в уголовном деле, сообщил его адвокат Алексей Ладин.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг адвокат напомнил, что Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года за якобы передачу взрывчатки и патронов, обвинение строилось лишь на основании показаний свидетеля, в реальном существовании которого защита Бекирова сомневается.

По словам Ладина, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем его подзащитного (больное сердце и ампутированная нога), Бекиров был заключен под стражу и находился в СИЗО.

"Он продолжает быть в статусе обвиняемого", - уточнил адвокат, подчеркнув, что пока сложно представить, каким образом будет расследоваться это уголовное дело. Ладин добавил, что на 13 сентября назначено судебное заседание, и выразил надежду на то, что прокуратура отзовет обвинение.

Адвокат также сообщил, что у защиты есть все основания для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Что касается состояния здоровья Бекирова, то, как рассказал адвокат, в клинике "Феофания" была проведена операция на сердце. "В настоящее время с ним все хорошо. Он чувствует себя удовлетворительно", - сказал Ладин.

В свою очередь, дочь крымскотатарского активиста Элеонора Бекирова призвала бороться за каждого человека, незаконно задержанного по политическим обвинения в Крыму. "В СИЗО остались крымские татары и не только, они нуждаются в нашей поддержке", - сказала она.

Бекирова раздала список, состоящий из 86 фамилий людей, которые подверглись политическим репрессиям в Крыму.

"Мы должны бороться за освобождение каждого узника, за освобождение Крыма", - подчеркнула глава правления ОО "КрымСОС" Тамила Ташева.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.