Отраслевые ассоциации транспорта за смену кадров в исполнительной власти инфраструктурной отрасли

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП), Морская палата Украины и аналитический центр "Украинский институт будущего" за проведение кардинальных кадровых изменений в исполнительной власти инфраструктурной отрасли Украины.

"Можно составлять многокилометровые трактаты о том, что нужно изменить законы, и сейчас это происходит. Но есть довольно простые методы это решить – просто поменять людей. Поменять кадры, которые сегодня сидят на распилах и схемах. Это даст возможность притока инвестиций в инфраструктуру в размере 125 млрд грн в год. Это 50% необходимого отрасли", - сообщил экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, глава общественной организации "Инфраструктурный совет" и директор программы "Инфраструктура будущего" в "Украинском институте будущего" Владимир Шульмейстер на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, в целом инфраструктура Украины требует около 212 млрд грн инвестиций ежегодно, при этом в среднем из отрасли "вымывается" около 125 млрд грн за счет разворовывания и неэффективного использования средств.

С Шульмейстером в части необходимости смены исполнительной власти в отрасли также солидарен вице-президент Морской палаты Вячеслав Кисловский.

"Я хочу обратиться к Алексею Гончаруку (премьер-министр – ИФ) – есть бизнес, который может предложить решения. Правительство должно обратиться к бизнесу, который работает – и он это сделает. Будут быстрые инвестиции, большие деньги – уберите коррупционную часть. И те чиновники, которые руководили нашей отраслью последние пять лет – должны переместиться в другое место", - подчеркнул он.

Кисловский указал на наличие в портовой отрасли Украины существенных коррупционных рисков; подчеркнул, что проведенная реформа капитанов портов неэффективна; кадровые решения в Администрации морских портов Украины и Госэкоинспекции – неэффективны и коррумпированы.

"Морская палата предлагает плотно поработать по кадровому составу. Мы сейчас работаем с офисом президента по этому вопросу – чтобы профессионалы вошли в органы управления", - сказал вице-президент Морской палаты.

В свою очередь, президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко (экс-министр инфраструктуры Украины (1999-2001гг.) подчеркнул, что в команде Министерства инфраструктуры Украины нет опытных представителей инфраструктурной отрасли.

"Сейчас происходит попытка удержать старые кадры в исполнительной ветви власти. И я призываю Владимира Александровича (Зеленского, президент Украины – ИФ) обратить на это внимание. Нам необходимо заменить кадры в исполнительной власти. И это касается не только инфраструктуры. У нас достаточно украинцев, честных, порядочных профессионалов, которые реально хотят изменить ситуацию. Попросите профессионалов – и мы вам поможем", - подытожил Шульмейстер.

Ранее Шульмейстер на своей странице в Facebook в открытом письме к Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию раскритиковал деятельность заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка и призвал их не оставлять его в аппарате министерства.