Пресс-конференции

11:09 09.09.2019

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

2 мин читать
В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

Партия "Голос" презентовала свое видение реформы Службы безопасности Украины, которая, среди прочего, предусматривает ликвидацию департамента "К" и защиты экономики, а также сокращение численности сотрудников спецслужбы.

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Александра Устинова (фракция "Голос") отметила, что реформа СБУ была прописана в коалиционном соглашении парламента минувшего созыва, но никаких шагов в этом направлении не было предпринято.

"СБУ – единственный орган, который не претерпел никаких реформ… Два департамента – по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и контрразведка в экономике занимались делами, которые по сути не подследственны Службе безопасности", - отметила она.

Депутат сообщила, что фракция "Голос" предлагает свое законопроект по реформированию спецслужбы.

"Тот законопроект, который предлагаем мы, является только началом реформы в СБУ. Этот орган необходимо реформировать комплексно. Этим законопроектом сейчас предлагается ликвидировать фактически два управления… а также запретить оперативным подразделениям осуществлять оперативное сопровождение по экономическим и коррупционным преступлениям", - пояснила Устинова.

По ее словам, также проект закона предусматривает уменьшение количества сотрудников СБУ с 31 тыс. до 28 тыс. в военное время, и с 27 тыс. до 24 тыс. – в мирное время.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко (фракция "Голос") отметил, что цель предлагаемой реформы заключается в четком распределении полномочий, очищении СБУ от коррупционных подразделений и повышении эффективности работы на всех направлениях.

Теги: #сбу #голос #реформирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 09.09.2019
Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

13:08 09.09.2019
Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

12:06 09.09.2019
В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

11:54 09.09.2019
В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

17:15 07.09.2019
На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

На территории ОРДЛО удерживаются 227 украинцев – СБУ

15:11 07.09.2019
Баканов: В переговорах по освобождению украинцев мы продемонстрировали, что жизнь человека бесценна

Баканов: В переговорах по освобождению украинцев мы продемонстрировали, что жизнь человека бесценна

14:22 07.09.2019
Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой – глава СБУ

11:08 07.09.2019
Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ - адвокат

18:18 06.09.2019
На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра

На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра

12:52 06.09.2019
Депутаты фракции "Голос" предложили законопроект по ответственности за незаконное обогащение

Депутаты фракции "Голос" предложили законопроект по ответственности за незаконное обогащение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Владимир-Волынская птицефабрика призывает присоединиться к петиции о запрете использования антибиотиков в сельском хозяйстве

Депутатам новой Верховной Рады предложили электронного помощника – чат-бота для будущих нардепов

Глава Ортодоксальной еврейской торговой палаты просит Зеленского очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги

В Украине издадут книгу об умышленных и серийных убийцах

Почтенный совет огласил лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона"

Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение – эксперты

Спортсмен намерен за месяц преодолеть более 800 км Днепра вплавь от границы с Беларусью до Черного моря

"Украинская биржа" допустила к торгам акции Apple

Действия прокуратуры Украины при экстрадиционных проверках по запросу Москвы противоречат позиции о политическом преследовании украинцев в РФ - правозащитники

"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ – и.о. гендиректора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА