Пресс-конференции

21:07 24.07.2019

Действия прокуратуры Украины при экстрадиционных проверках по запросу Москвы противоречат позиции о политическом преследовании украинцев в РФ - правозащитники

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Киев. 24 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Прокуратура Украины проводит экстрадиционные проверки по запросу Российской Федерации относительно отдельных мигрантов по уголовным делам, в рамках аналогичных которым в России осуждают украинцев, что Киев расценивает как политические преследования, отмечают правозащитники.

"Меня беспокоит, что в Украине нет единой позиции по этому вопросу. С одной стороны Украина заявляет, что Российская Федерация как государство-агрессор преследует наших сограждан на территории оккупированного Крыма, где им вменяется участие в террористической деятельности, например, тех же "Хизб ут-Тахрир"", - сказал адвокат, управляющий партнёр адвокатского объединения "Прайм Юрис" Андрей Лещенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"Но при этом, если это граждане Российской Федерации, которые вынуждены были бежать на территорию Украины, то для Генеральной прокуратуры, Государственной миграционной службы это – преступники, особо опасные террористы", - добавил он.

По словам Лещенко, он защищает интересы двух граждан РФ, которых на родине обвиняют в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", а Генеральная прокуратура Украины на протяжении двух лет по запросу России проводит по ним экстрадиционные проверки, несмотря на то, что преследование граждан Украины в Крыму со стороны РФ по аналогичным обвинениям рассматриваются Киевом и украинскими правоохранительными органами как преследования по национальному и религиозному признаку.

Адвокат подчеркивает, что в Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена, в деятельности этой организации нет признаков насилия.

Кроме того, Лещенко отметил, что РФ использует международную сеть Интерпол для политических преследований неугодных граждан.

Он также обратил внимание на то, что Россия и Узбекистан при этом используют неправдивые, поддельные документы.

В свою очередь представитель общественной организации "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров отметил, что украинская прокуратура при подаче ходатайств о применении экстрадиционного ареста допускает большое количество нарушений законодательства Украины и Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

Вместе с тем правозащитники подчеркивают, что в судебных материалах и в материалах экстрадиционных проверок зачастую содержатся подложные документы, а также документы, не оформленные в соответствии с законодательством.

Теги: #прокуратура #экстрадиция
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