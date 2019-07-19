Ряд общественных активистов опасаются, что ремонт Центрального моста в Днепре, ставший предметом пари между Зеленским и Филатовым, будет фиктивным

Киев. 19 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Представители некоторых общественных организаций города Днепра высказывают опасение, что ремонт моста, из-за которого президент Украины Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов заключили пари, будет фиктивным, и просят создать комиссию для круглосуточного контроля реконструкции.

"Мы требуем, просим Владимира Александровича Зеленского вмешаться в ситуацию. Потому что может случиться так, что ему просто лгут. И он не знает. Мы хотим помочь ему в этом. Чтобы была создана рабочая группа, в которую войдут журналисты, активисты, эксперты, представители Государственной архитектурно-строительной инспекции, чтобы круглосуточно контролировать процесс реконструкции", - сказал глава общественной организации "Неправительственная медийно-адвокационная группа" Иван Красиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, мост находится в состоянии ремонта более трех лет. После визита Зеленского в Днепр работы возобновились, однако проблемы остались.

Согласно первоначальному графику, отметил Красиков, ремонт моста должен быть завершен в 2019 году. Общественный активист рассказал, что в отношении подрядчика, с которым был заключен первый договор о ремонте и который освоил часть денег, идут суды. Позднее, по его словам, был заключен новый договор на реконструкцию, изменен график ремонта. "Мы хотим обратить внимание…был заключен договор на почти 312 млн.грн 9 июля 2018 года. При этом нам вообще никто не сообщил, ни городской голова – никто, какие работы до этого были выполнены", - сказал активист.

Красиков отметил, что за это время смета на ремонт моста увеличилась.

"Сегодня городской совет скрывает, как первый рабочий план… и даже второй рабочий план. Мы не знаем ни проект, ни смету, ни бюджет. Горожане не знают, куда тратят их деньги", - утверждает он.

Красиков отметил, что накануне визита Зеленского в Днепр был утвержден новый график, согласно которому ремонт завершается в 2020 году.

"Сейчас у нас есть опасение, что работы вовсе не будут выполнены. Мы увидим фиктивные ремонтные работы, какое-то торжественное открытие. А что будет потом?", - сказал он.

В свою очередь член общественной организации "Рух Вільна Доля", член Общественного совета при Днепровском городском совете Вадим Мирошник подчеркнул, что подобная ситуация в Днепре "не только с мостом, но со всеми закупками товаров услуг – всем, что связано с бюджетными деньгами во всех остальных отраслях".

Между тем заместитель председателя общественной организации "Рух Вільна Доля" Денис Розов сообщил, что 12 июля во время визита Зеленского в Днепр общественные деятели передали президенту и его пресс-службе папку, в которой изложены проблемные вопросы города.

"По нашей информации, эта папочка из нашего города не уехала. Для этого сегодня мы приехали в столицу нашей Родины… Сегодня мы передадим это документы в Офис президента, в ГБР, МВД. И когда все передадим, надеемся, что высшее руководство государства обратит наконец-то внимание на наши беды и те беды, которые устраивает городская власть города Днепр", - сказал он.

Как сообщалось, Зеленский и Филатов договорились о том, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до 14 сентября. Политики заключили пари.

Центральный мост или новый мост (автодорожный мост №2) соединяет правый и левый берег города Днепр был открыт в 1966 году, а его капитальный ремонт был начат в 2017 году.