Пресс-конференции

13:21 19.07.2019

При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

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Киев. 19 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В случае формирования по итогам внеочередных парламентских выборов партией "Слуга народа" однопартийного большинства, для нормальной деятельности Верховной Рады будет важен опыт политиков, которые ранее уже находились при власти и имеют практические знания как в сфере управления государством, так и законотворчества, считают эксперты.

"По законам жанра, когда длительный период турбулентности - наступает запрос на авторитарное правление. И мы видим, что новая власть стремится к концентрации власти в своих руках… Мы видим, что команда президента будет делать все, чтобы создать однопартийное большинство, монопартийное правительство, полностью замкнув систему политического управления на президентском Офисе", - сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Карасев также допустил, что такая концентрация власти в одних руках может работать в интересах отдельных людей, а не всего народа.

В свою очередь эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко отметил, что в случае формирования "Слугой народа" однопартийного парламентского большинства будет важна роль опытных политиков и политических сил.

"Кто в этих политраскладах будет носителем институциональной памяти и государственной ответственности за страну? За бюджет, за отопительный сезон, за социально-экономическую политику? Кроме партии "Батькивщина" я не вижу никого и тех, кто проходит в парламент", - отметил Матвиенко.

Он сделал акцент на том, что партии "Слуга народа" для формирования правительства нужны будут лица профессионалы с опытом.

Говоря о голосовании за народных депутатов по партийным спискам, эксперт выразил мнение, что избирателям не стоит использовать свои голоса за те партии, которые согласно социологическим опросам не могут преодолеть 5% барьер для вхождения в парламент. При этом Матвиенко добавил, что отдельные шансы попасть в парламент по мажоритарным округам есть у представителей разных политсил, в частности, националистических.

В свою очередь, прогнозируя будущую конфигурацию и обстановку в предстоящем созыве парламента, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко выразил мнение, что прохождение "Евросолидарности" в парламент закроет путь националистическим силам, но депутатский корпус все равно будет значительно поляризован, что, будет играть на руку России.

"С запада заходит "Евросолидарность" во главе с Порошенко… а на востоке активно собирает электорат "Оппоплатформа". Эти две силы не будут формировать большинство, они всегда будут устраивать в парламенте любую форму дискуссию до драк или неправильного голосования, подкупа в Верховной Раде", - пояснил свою мысль Небоженко.

По его словам, задача Кремля состоит в том, чтобы создать в Украине управляемый хаос.

"Для Верховной Рады две эти группы, которые проходят – (лидер "Евросолидарности", пятый президент Украины Петр – ИФ) Порошенко и (глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор – ИФ) Медведчук, думаю, создадут напряжение и создадут проблемы для квалифицированного и быстрого законодательного обеспечения реформ", - выразил мнение эксперт.

Теги: #слуга #народа #рада #мнение
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