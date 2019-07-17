Пресс-конференции

15:02 17.07.2019

Украинцы твердо поддержали бы на референдуме вступление в ЕС, уверенно "провалили" бы референдум о возобновлении отношений с СНГ – соцопрос

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Киев. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Около 60% опрошенных граждан Украины поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, если бы в настоящее время проходил всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в ЕС, то 60,8% опрошенных проголосовали бы "за". При этом на западе страны вступление в ЕС поддерживают 77,2%, на севере – 62,3%, в центре – 58,9%, на востоке – 53,5%, на юге – 48,7%, на Донбассе – 37,5% респондентов.

В то же время против вступления страны в Евросоюз проголосовали бы 17,2% опрошенных. В частности, наибольшее число таких противников на Донбассе – 33,3%, на юге таковых 30,6%, на востоке – 25,5%, в центре – 15,2%, на севере – 10,3%, на западе – 7,6%.

При этом не принимали бы участие в таком референдуме 9,2% респондентов, затруднились ответить 12,8%.

Вместе с тем поддержка среди опрошенных граждан восстановления и укрепления экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и остальными странами СНГ существенно меньше, чем у варианта вступления в Евросоюз.

Так, если бы сейчас проходил всеукраинский референдум по вопросу восстановления и укрепления экономических отношений со странами СНГ, позитивно проголосовали бы 26,7% респондентов, тогда как 46,4% высказались бы против, еще 11,2% не принимали бы участие в таком волеизъявлении, а затруднились ответить 15,7%.

В региональном разрезе больше всего поддерживают укрепление экономических отношений Украины со странами СНГ на юге, Донбассе и в востоке (43,3%, 39,6% и 38,2% соответственно). Сторонников подобной интеграции в центре 34,9%, на севере – 18,1%, на западе - 9,2%.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3,022 тыс. респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.

Теги: #ес #вступление #снг #соцопрос
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