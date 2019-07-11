"Агро-Вильд Украина" с немецкими инвестициями заявила о незаконной перерегистрации "дочки" и попытках присвоить урожай

Киев. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Компания "Агро-Вильд Украина" с немецкими инвестициями заявила о незаконном отчуждении корпоративных прав на одну из дочерних компаний бывшим директором.

Об этом сообщил инвестор и гендиректор компании Бертольд Вильд на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В октябре 2018 года Вильду стало известно об отчуждении корпоративных прав на ООО "Виктория", в котором он являлся инвестором. На данную компанию были зарегистрированы договора аренды земли общей площадью 1,65 тыс. га. По данным Вильда, отчуждение прав осуществил экс-директор "Виктории".

Бертольд Вильд вернул права аренды земли и весной-2019 с разрешения прокуратуры засеял участок, однако его оппоненты переписали договоры аренды на другую компанию и сейчас претендуют на уборку урожая с 1 тыс. га.

"Во время всей посевной присутствовали представители полиции, однако наш оппонент заявляет, что засеял он. Мы в любом случае соберем урожай, если будет необходимо, наймем частную охрану", - заявил Бертольд Вильд.

По его словам, в обоих случаях (отчуждение корпоративных прав и переписание земельных участков на новую компанию) регистратор внес изменения в реестр по поддельным документам. Инвестор обратился в антирейдерскую комиссию Министерства юстиции в Черкассах. Уголовные подозрения объявлены бывшему директору "Виктории", а также новому владельцу прав аренды на землю.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Вильд уточнил, что сейчас его оппоненты претендуют на уборку 1 тыс. га урожая, однако, по его мнению, они также заявят свои права на уборку остальных 650 га.

Советник по аграрным вопросам посольства ФРН в Украине Герман Интеманн отметил, что Бертольд Вильд – не первый немецкий инвестор, который обратился к посольству с земельными проблемами и добавил, что посольство обеспокоено ситуацией в Украине по данному вопросу.

Бертольд Вильд работает в Украине 18 лет, обрабатывает земли в Киевской и Черкасской областях, а также владеет сахарным заводом.