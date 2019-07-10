Митрополит Александр (Драбинко) выступает за избрание в Раду патриотичных людей

Киев. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) считает, что в Верховную Раду Украины должны пройти люди, способные сделать Украину богаче, а не популисты и толстосумы.

"По моему мнению, в парламент, который мы сейчас выбираем, должны войти люди, которые что-то сделали и что-то могут сделать… Хотелось бы, чтобы нынешний парламент состоял не из популистов и толстосумов, а людей, которые действительно прилагают усилия к тому, чтобы наша Украина и наш народ были богаче, патриотично осознанными, такими, которые хотят жить в своей стране, а не набить карманы и сбежать за границу", - сказал он во время телефонного включения на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Комментируя информацию о возможной недобропорядочности кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа", митрополит отметил: "Если есть какие-то опасения на счет каких-то кандидатов, то действительно стоит сделать обращение (к президенту – ИФ), провести ревизию списков и дополнить его компетентными людьми".