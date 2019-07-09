Ассоциация ОТГ и ассоциация "Стратегия ЕС для Дунайского региона" подписали меморандум о сотрудничестве

Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Ассоциация объединенных территориальных громад (ОТГ) и Ассоциация украинских регионов "Стратегия ЕС для Дунайского региона" подписали меморандум о сотрудничестве.

"Членами ассоциации "Стратегия ЕС для Дунайского региона" являются громады всех уровней, и очень важно сегодня стратегически сотрудничать именно с Ассоциацией ОТГ, поскольку это единственный конструктивный путь взаимодействия", - сказал на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" председатель Ассоциации "Стратегия ЕС для Дунайского региона" Юрий Маслов.

Он отметил, что его Ассоциация объединяется четыре области по географическому признаку: Одесская область имеет прямую границу с Дунаем, и три украинские области являются членами Дунайской стратегии по бассейнам Прута и Тисы: Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

"Это два субрегиона: Верхний Дунай и Нижний Дунай, и чрезвычайно важно наладить между ними взаимодействие", - указал он.

Маслов подчеркнул, что Ассоциацией накоплен достаточно большой опыт по привлечению различных финансовых механизмов трансграничной помощи. В частности, под эгидой Ассоциации осуществлена успешная имплементация ряда проектов по операционной программе ЕС "Украина, Румыния, Молдова", реализуются проекты по операционным программа ЕС "Украина-Молдова", "Украина – Румыния" и "Черное море".

Исполнительный директор Ассоциации ОТГ Валентина Полтавец отметила, что данный меморандум о сотрудничестве является значительным событием на пути к децентрализации громад и возможностью совместными усилиями способствовать экономическому росту всего Дунайского региона.