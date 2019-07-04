Пресс-конференции

14:39 04.07.2019

Драйв новых партий в Раде должен быть подкреплен "подушкой безопасности" опытных политиков - мнение

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Киев. 4 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев видит риски в неопытности кандидатов в народные депутаты от новых политических сил, в частности, партии "Слуга народа", и считает, что будущая коалиция должна быть сбалансирована опытными политическими силами.

"За стремлением к новому, новым лицам, к тому, что позитивным качеством политика является отсутствие у него политического опыта, мы не получили бы новый современный, медиакратический, шоукратический вариант украинского популизма, где на смену политикам, неплохим профессионалам, не пришли политики, которые могут нас развлекать, приносить удовольствие, но в итоге будут теряться последние остатки профессионализма и компетентности украинских правящих элит", - выразил мнение Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он также назвал идею однопартийного большинства в украинском парламенте "рискованным экспериментом" - из-за неопытности большинства кандидатов партии "Слуга народа".

"На мой взгляд, задача сегодня состоит в том, чтобы драйв новых политиков, которые зайдут в Верховную Раду, был подкреплен, сбалансирован "подушкой безопасности" опытных, компетентных политиков – партиями, которые уже много лет показывают класс… Тут будет вопрос, какой опыт они для себя сделают важным – партии "Батькивщина" и Юлии Владимировны (Тимошенко), или партии "Оппоплатформы" Медведчука", - добавил Карасев.

По его словам, украинским избирателям навязали мысль, что чем моложе кандидаты, тем лучше.

В свою очередь, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко не уверен, что партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" удастся преодолеть барьер в 5%.

При этом Матвиенко предрекает партии "Слуга народа" внутренние разногласия.

"Внутри этой политической партии будет много основополагающих, если хотите, экзистенциальных противоречий. Как Разумкову их собрать всех в кучу и удержать, заставить двигаться в одном направлении, при том, что у них это направление не определено?" - недоумевает эксперт.

Матвиенко видит проблему в отсутствии четкой программы партии.

"У нас есть президент без программы, у нас будет самая большая фракция либо без программы, либо с очень тайной программой", - считает эксперт.

Согласен с этим утверждением и директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко: "У президента Зеленского нет политической стратегии, может, экономическая есть, может, коррупционная, эстетическая есть – проекты какие-то, возможно новый сериал, но политической – нет".

Небоженко указал, что у президента отсутствует и политическая команда.

"Те, кто сейчас проходят по спискам "Слуга народа", - все это похоже на 90-е годы. Сейчас мы не знаем, где "слуги народа", а где "слуги олигархов". Одновременно идет большое количество опытных лоббистов, лезут при этом реваншисты. Это будет достаточно рыхлый парламент", - добавил он.

Социолог также прогнозирует коалицию партий "Слуга народа", ВО "Батькивщина", возможно, "Голос".

Теги: #кандидаты #мнение #неопытность
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