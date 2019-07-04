Пресс-конференции

13:37 04.07.2019

Обновленный сайт "Социологической ассоциации Украины" позволит гражданам правильно трактовать социологические исследовании, заявляет ее президент

2 мин читать

Киев. 4 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Обновленный сайт Всеукраинской общественной организации "Социологическая ассоциация Украины" презентован в Киеве.

"Мы предлагаем сегодня новый сайт нашей ассоциации, который будет удобным инструментом коммуникации с обществом", - сказал президент "Социологической ассоциации Украины" Виль Бакиров на презентации сайта в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, среди рубрик сайта – исследования, электоральные опросы, "которые так привлекают СМИ и общественность", мнения экспертов, база данных.

Бакиров отметил, что работа над структурой сайта еще продолжается. "Он не до конца наполнен, какие-то вещи будут уточняться, его еще надо делать более функциональным, более содержательным и более интересным, но главное он уже есть и со вчерашнего дня существует в интернет пространстве", - подчеркнул президент ассоциации.

Бакиров подчеркнул, что на сайте представлены исследования авторитетных социологических служб, которые раньше надо было искать пользователям на разных ресурсах.

Он обратил внимание, что это тем более актуально и важно, поскольку в период избирательных кампаний возникает множество псевдо-социологических служб, "мифических" агентств, "которые никогда ничего общего не имели с социологией", но в преддверии выборов начинают публиковать фейковые данные, которые люди не всегда способны идентифицировать.

Бакиров подчеркнул, что "к сожалению, общая культура нашего общества не позволяет адекватно читать те или иные социологические результаты" и поэтому одна из целей сайта - повысить, в том числе, и культурный уровень граждан, помочь им правильно читать и понимать социологические исследования, являющиеся часть мировой культуры".

Теги: #сайт #социология
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 13.06.2019
"Укрзализныця" предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов

"Укрзализныця" предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов

09:56 27.05.2019
Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

11:35 23.05.2019
Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

12:21 02.05.2019
Сайт ГФС частично возобновил работу

Сайт ГФС частично возобновил работу

16:41 13.03.2019
lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

16:50 28.02.2019
Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

10:23 27.02.2019
Пользователи Facebook смогут воспользоваться функцией очистки истории уже в 2019 г

Пользователи Facebook смогут воспользоваться функцией очистки истории уже в 2019 г

13:31 01.02.2019
Около трети сайтов госорганов и министерств могут испытывать проблемы

Около трети сайтов госорганов и министерств могут испытывать проблемы

11:38 01.02.2019
Профессиональное сообщество социологов Украины обеспокоено увеличением фейковых социологических данных в СМИ - заявление САУ

Профессиональное сообщество социологов Украины обеспокоено увеличением фейковых социологических данных в СМИ - заявление САУ

15:51 18.01.2019
Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Драйв новых партий в Раде должен быть подкреплен "подушкой безопасности" опытных политиков - мнение

В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

"ДФУ Агро" заявляет о возможном убытке $100-300 тыс. из-за земельного конфликта "Городок-Агро"

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства – Герасимов

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня – гендиректор КИУ

Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн – нефтегазовая ассоциация

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА