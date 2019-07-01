Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

(расширенная)

Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, ВО "Батькивщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Европейскую солидарность" – 8,2% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.

Вместе с тем, "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" готовы поддержать 2,2% тех, кто определился и намерен голосовать, за Радикальную партию Олега Ляшко готовы голосовать 2,1%, ВО "Свобода" набирает 1,8% поддержки, "Украинская стратегия Гройсмана" получает 1,6% поддержки, "Объединение "Самопомич" – 1,2%.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 46% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 37,7% - скорее намерены голосовать. 6,6% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет.

Данный опрос представляет шестую волну, количество анкет составило 1000.