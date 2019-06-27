Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства – Герасимов

Киев. 27 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Следственные действия Государственного бюро расследований (ГБР) в деле о закупках имущества для украинской армии по завышенным ценам являются спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности Украины, считает руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Кремль мечтает, чтобы украинская армия вернулась в состояние 2014 года… Реванш… начинает бить по силе украинской армии", - сказал Герасимов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил: "Так называемое следствие ГБР, по моему мнению, является спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности государства".

В этом контексте Герасимов обратился к украинцам с просьбой не допустить реванш пророссийских сил в Украине. "То, что происходит спустя месяц после изменения власти в Украине, вызывает тревогу", - сказал Герасимов.

В свою очередь, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань выразил недоумение тем, что директор ГБР Роман Труба хорошо осведомлен о проводимых следственных действиях, в то время как расследование преступлений не входит в компетенцию директора Бюро, закон запрещает директору ГБР вмешиваться в расследование и оказывать влияние.

Адвокат отметил, что в то же время документы, которые не являются публичными, становятся доступными для общественности. "Как попал документ Портнову (об отказе в регистрации уголовного производства по факту дачи им заведомо неправдивых показаний – ИФ)… Кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает информацию Портнову", - сказал Головань.

В этом контексте адвокат сообщил, что в настоящее время готовятся документы о нарушениях, совершенных директором ГБР.

"Мы ведем работу по подаче заявлений о совершении Трубой уголовного правонарушения", - сказал он.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.