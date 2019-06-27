"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня – гендиректор КИУ

Киев. 27 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Пять политических партий, в том числе "Слуга народа" и "Голос", проигнорировали участие в выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 30 июня, заявляет генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

"Пять рейтинговых политических партий проигнорировали выборы в объединенных территориальных громадах. Это политические партии "Слуга народа", " Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Сила и честь" и "Оппозиционный блок", - сообщил Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Он отметил, что в выборах в объединенные громады принимают участие представители 36 партий.

По словам Кошеля, наблюдатели КИУ будут следить за ходом выборов в объединенных территориальных громадах в воскресенье.