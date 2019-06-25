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12:46 25.06.2019

Порошенко не вызывали на допрос в ГБР в рамках расследуемых дел по заявлениям Портнова и Шуфрича – адвокат

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Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Пятый президент Украины Петр Порошенко не вызывался в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с расследуемыми уголовными производствами по заявлениям экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, а также народных депутатов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок"), сообщил адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

"Насколько мне известно, он (Порошенко - ИФ) не получал повесток", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, не направлялись ли Порошенко повестки на допрос в рамках расследуемых по заявлениям Портнова и Шуфрича ГБР дел.

При этом Головать выразил недоумение тем, какие именно пояснения Порошенко могут быть важны следствию, так как считает информацию в заявлениях надуманной и юридически не обоснованной.

По словам адвоката, и Портнов, и Шуфрич в свих заявлениях в ГБР "что-то пишут, не приводя никаких конкретных фактов".

Также Головань добавил, что как таковые следственные действия в данных производствах не проводятся. "Я слабо себе представляю, какие там можно проводить следственные действия. Я допускаю, что могут истребоваться документы", - сказал он.

Теги: #адвокат #порошенко
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