Пресс-конференции

12:37 21.06.2019

"Батькивщина" обратилась в ГБР с заявлением о доведении до искусственного банкротства ГТС - Тимошенко

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Киев. 21 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партия ВО "Батькивщина" обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о совершении преступления – доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы (ГТС), заявила лидер партии, народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

"Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству", - сообщила Тимошенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Она утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воли премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, пятого президента Украины Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортная система, и разделили по своим оффшорным счётам".

По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.

Последует

Теги: #гбр #тимошенко #гтс
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