"Софт Оил" заявляет о законности импорта базового масла и отсутствии оснований для ареста продукции

Киев. 19 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Импорт в Украину базового масла компанией ООО "Софт Оил" (Днепр) был осуществлен в соответствии с законодательством, арест имущества по ходатайству налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области является безосновательным, считает адвокат компании-импортера Вячеслав Тиховлис.

В ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" он уточнил, контракт по поставке в Украину 11 тыс. тонн базового масла на сумму в $7 млн с международной трейдинговой компанией Coral Energy украинское ООО "Софт Оил" подписало 10 мая 2019 года. Вскоре, 21 и 23 мая, на территорию морпорта Николаева зашли два танкера с продукций. В порту была осуществлена ее разгрузка в резервуары, а также отбор таможенной службой образцов масла для проведения анализов. Заключение от 28 мая подтвердило соответствие поставленной на территорию Украины продукции описанию товара в таможенной декларации.

По данным "Софт Оил", компании удалось растаможить только часть масла в объеме 1,8 тыс. тонн и выплатить соответствующую сумму налоговых сборов в размере 8 млн грн (из 42 млн грн). Остальную часть продукции оформить не удалось из-за ареста имущества, поводом для которого послужило подозрение налоговой милиции в фиктивной деятельности "Софт Оил" и уклонении от уплаты налогов. Уголовное производство было зарегистрировано ГФС 27 мая (в тот же день, по заявлению представителей "Софт Оил", был вызван на допрос директор компании Кирилл Суворов, информация о его местоположении с тех пор отсутствует), арест имущества санкционирован 29 мая.

Подозрение со стороны ГФС в незаконной деятельности, по словам Тиховлиса, было основано на подаче компанией в течение последнего года налоговой отчетности с нулевыми показателями. При этом в "Софт Оил" заявили, что с момента основания предприятия и до момента подписания контракта с Coral Energy, ООО не осуществляло хозяйственную деятельность, в соответствии с чем и подавало налоговым органам нулевые отчеты.

В то же время, по словам Тиховлиса, следователь, который ходатайствовал о наложении ареста на имущество, расценил такие отчеты как свидетельство фиктивной деятельности и уклонения от уплаты налогов, а майские партии масла – как доказательство осуществления компанией незаконной деятельности, которая и не была отображена в отчетах.

Тиховлис уточнил, что "Софт Оил" подала ряд жалоб с целью отмены ареста, однако результаты относительно обжалования решения пока отсутствуют.

"Мы уверены, что результаты будут позитивными, поскольку в материалах производства нет никаких доказательств того, что компания не осуществила какие-либо платежи (в период осуществления поставки масла – ИФ) или осуществила какую-либо деятельность, которая не отображена в налоговой отчетности", – сказал он.

Комментируя операцию по поставке ресурса в Украину, он уточнил, что ООО договорилось с заказчиком о предоставлении ему продукции на условиях предоплаты, в то время как закупка "Софт Оилом" ресурса, согласно договоренности с Coral Energy, должна была пройти на условиях постоплаты. При этом озвучить название компании-заказчика в ООО пока отказались, опасаясь проблем, которые могут возникнуть при дальнейшем сотрудничестве.

В свою очередь собственник компании Дмитрий Олейник, который ранее заявлял о незаконном удержании директора "Софт Оил" Суворова налоговыми органами, уточнил, что по предоставленной ГФС информации, Суворов проходит по делу в качестве свидетеля, в соответствии с чем данные о его местоположении недоступны.

ООО "Софт Оил" зарегистрировано в июле 2018 года, конечным бенефициарным собственником является Дмитрий Олейник. Уставной капитал общества составляет 4 тыс. грн, основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля, другой вид деятельности – оптовая торговля химическими продуктами.

Ранее, 30 мая, Николаевская таможенная служба сообщила о пресечении попытки ввоза на территорию Украины крупной партии нефтепродуктов с применением схемы минимизации уплаты таможенных платежей. По данным ГФС, партия нефтепродуктов из Греции и РФ была разгружена в Николаевском морпорту на складе ООО "ОйлТрансшипмент". По оценкам ГФС, убытки, которые могла нанести государству данная операция по поставке масла, равны 183 млн грн.

Согласно решению Жовтневого районного суда Днепра, ареста был наложен на две партии масла: в 6,647 тыс. тонн (общей таможенной стоимостью $4,304 млн) производства греческой Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. и партию в 4,879 тыс. тонн ($2,696 млн) производства российской "Роснефти".