Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности – опрос

Киев. 18 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", и хорошие шансы есть у партии "Голос", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11%, ВО "Батькивщина" – 8,7%, "Европейскую солидарность" – 8,3% опрошенных, "Голос" – 5,3%.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 3,9% голосов соответственно.