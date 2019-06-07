Подписание мировой между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом" было принято из-за неэффективности взыскания долга ГИС – энергокомпания

Киев. 7 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Решение о подписании мирового соглашения между ПАО "Черкассыоблэнерго" и его крупнейшим должником ПАО "Азот" (подконтрольно Ostchem Дмитрия Фирташа) было принято из-за неэффективности взыскания долга Государственной исполнительной службой (ГИС) и в соответствии с законодательством Украины, заявила директор по правовым, имущественным и корпоративным отношениям "Черкассыоблэнерго" Екатерина Беспалова.

"Проекты данных мировых соглашений были направлены на согласование в Хозяйственный суд Черкасской области. Коллегиально, исследовав все доводы и обстоятельства, приняв во внимание работу исполнительной службы, суд принял решение об утверждении мировых соглашений. За два месяца выполнения соглашений "Азот" оплатил 18,8 млн грн долга, что показывает большую эффективность в погашении задолженности", – сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Представитель "Черкассыоблэнерго" уточнила, что исполнительной службе в период с июля 2018 года до апреля 2019 года в принудительном порядке удалось, в свою очередь, взыскать с компании более чем в 2,5 раза меньше средств – 6,799 млн грн.

В свою очередь, глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, комментируя открытое Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) производство о возможном злоупотреблении должностными лицами энергокомпании полномочиями, заявил, что данные относительно того, что условия мирового соглашения сформулированы некорректно и прописаны таким образом, что их невозможно выполнить, не соответствуют действительности.

"У ГП "Энергорынок" есть большое количество договоров о реструктуризации долгов, подписанных много лет назад, сроки некоторых из них истекают в 2027-2029 гг… Нам предъявляют, что с 1 июля "Энергорынок" прекращает свою деятельность, поэтому мы, заключив договора, подарили "Азоту" эти средства… Согласно переходному положению закона "О рынке э/э", ГП "Энергорынок" осуществляет свою деятельность до полного погашения дебиторской задолженности, оно никуда не исчезает", – сказал он.

Кроме того, Самчук добавил, что в случае нарушения "Азотом" графика погашения задолженности взыскание долга будет вновь возвращено в ведение ГИС.

Два мировых соглашения – на 1,2 млрд грн и на 800 млн грн - между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом" были подписаны в середине апреля 2019 года. Все средства, полученные от должника, сразу направляются на погашение задолженности "Черкассыоблэнерго" перед "Энергорынком", заверил Самчук.

Как сообщалось, в мае САП после заявления руководителя компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно злоупотребления служебным положением служебными лицами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Азот".

В САП заявили, что в момент выполнения Государственной исполнительной службой Украины судебного решения о взыскании с "Азота" в пользу "Черкассыоблэнерго" задолженности на общую сумму 1,276 млрд грн должностные лица "Черкассыоблэнерго" и "Азот", злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплате частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019-го по март 2027 гг.

Согласно заявлению прокуратуры, условия соглашения сформулированы таким образом, что оно фактически не может быть выполнено из-за внедрения новой модели рынка электроэнергии Украины с 1 июля 2019, прекращения использования счетов со специальным режимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии.