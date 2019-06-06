Издатель газеты "Большой Киев" консолидирует ряд медиа-брендов для создания одноименного медиа-холдинга

Киев. 6 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Издатель газеты "Большой Киев" - компания "Фабрика Медиа Плюс" - консолидирует ряд медиабрендов с целью создания медиа-холдинга "Большой Киев" и одноименного СМИ.

Об этом сообщили владелец компании "Фабрики Медиа Плюс" Виталий Усенко и главный редактор портала "Большой Киев" Евгения Великая на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Усенко сообщил о процессе поглощения портала "Большой Киев", который должен завершиться до конца текущего года.

По его словам, новое СМИ будет присутствовать во всех возможных форматах - от печатного до видео.

"В нашей стране почти нет независимых медиа - их можно пересчитать по пальцам. От того они и не стремятся быть коммерчески успешными и почти всегда - дотационные… Это порождает недоверие со стороны рекламодателя. Я работаю в медиа 19 лет и за это время выпустил много печатных СМИ, каждое из них - прибыльное", - заявил Усенко.

Сейчас, по его словам, "Фабрики Медиа Плюс" издает бесплатные газеты "Большой Киев", "Метро Плюс", "Дарницкие Известия" и др.

"Мы консолидируем бренды для образования многофункционального СМИ, традиционно это называют медиа-холдингами… Под единым брендом "Большой Киев" читатель всегда сможет найти интересную и полезную для себя информацию - на нашем сайте, в Facebook, на YouTube, в ленте Instagram, в сообщениях Twitter, на Telegram-канале или в свежем номере газеты "Большой Киев", - пояснил Усенко.

Как сообщила Великая, одной из "фишек" нового медиа станет максимальное привлечение киевлян к созданию "картины дня", сообщила. Одним из приоритетных направлений станет производство собственного видео-контента, который будет производить компания "Картли студио", входящая в состав "Фабрика Медиа Плюс".

Бесплатная газета "Большой Киев" выходит с 2016 года еженедельным тиражом 100 тыс. экз. 12 полос А3. Владельцем ИА "Большой Киев" в Госреестре физ- и юрлиц-предпринимателей числится физлицо Александр Поштарюк.

Уставной капитал компании – 600 тыс. грн.

ООО "Фабрика Медиа Плюс" создано в 2019 году с уставным капиталом 200 тыс. грн. Конечным бенефициаром выступает Виталий Усенко.