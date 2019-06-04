Пресс-конференции

16:18 04.06.2019

"Всеукраинская Энерго Компания" заявляет о незаконной продаже АРМА ее продукции, полученной от сотрудничества с ОПЗ

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Киев. 4 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ООО "Всеукраинская Энерго Компания" (ВЭК) считает незаконной продажу Национальным агентством по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), ее имущества – продукции, произведенной ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, Южный Одесской обл.) в рамках сотрудничества по давальческой схеме.

Об этом заявил адвокат энергокомпании Анатолий Попов в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". По его словам, арестованная в рамках уголовного производства против компании (от 17 ноября 2017 года относительно несанкционированного отбора природного газа) продукция была безосновательно изъятая в качестве вещественных доказательств, а позже выставлена АРМА на торги по ценам значительно ниже рыночных.

По мнению адвоката, передача имущества на реализацию не имеет никаких правовых оснований, а попытки оспорить в суде проведение торгов, не дадут результата, поскольку, до того, момента как соответствующее решение будет обжаловано, имущество будет продано.

Как сообщалось, ВЭК выиграла конкурс по использованию мощностей ОПЗ для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях в декабре прошлого года. "Основные обязательства давальца – единоразово обеспечить до 3 млн куб. м газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб. м газа как давальческого сырья", – сообщил тогда Н.Щуриков.

Однако уже в начале февраля "Укртрансгаз" заявил, что ВЭК поставляет на химпредприятие недостаточные для его работы объемы газа. Номинация на январь 2018 года на транспортировку составила 3 млн куб. м, а фактическое потребление ОПЗ газа – 9,6 млн куб. м газа, на февраль ВЭК указала объем в 9,6 млн куб. м, тогда как ориентировочная месячная потребность ОПЗ в газе – около 60 млн куб. м.

"Всеукраинская Энерго Компания" занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих. Ее владельцем является Виталий Колесников.

Теги: #опз
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