Глава Госмолодежьжилье считает госпрограммы обеспечения бесплатным жильем силовиков коррупционными

Большинство утвержденных на 2019 год государственных жилищных программ, предусматривающих бесплатное обеспечение квартирами, являются непрозрачными и содержат большую долю коррупции, считает глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Сергей Комнатный.

"Большинство программ предусматривают бесплатную раздачу жилья. Обеспечить такое большое количество украинских граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем бесплатной раздачи квартир, мы не сможем никогда. Такого подхода нет ни в одной развитой стране. Есть социальное жилье, которое предоставляется во временное пользование без перехода права собственности, и есть ипотечные банковские программы", - сказал Комнатный во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Ипотека после выборов: чего ждать покупателям жилья, к чему готовиться застройщикам".

Всего, по его данным, в Украине действует 25 жилищных программ, 17 из которых предусматривают невозвратный ресурс для бесплатного обеспечения жильем.

"В этих 17 программах, я считаю, есть большая доля коррупции. Все, что касается бесплатного предоставления жилья, это все является непрозрачной ситуацией. Бесплатное жилье без права приватизации - нормальный механизм, общепринятая практика. Но когда происходит строительство и бесплатная выдача в собственность квартир за счет средств налогоплательщиков - здесь возникает много вопросов", - считает глава правления Госмолодежьжилье.

В текущем году, как он подчеркнул, государственным бюджетом на все силовые структуры выделено 1,8 млрд грн и в 2019 году планируется построить или приобрести для них почти 3 тыс. квартир. Кроме того, Минсоцполитики выделено 1,3 млрд грн на обеспечение около 1,5 тыс. квартир.

При этом Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выделено на переселенцев 20 млн грн, что обеспечит около 27 квартир.

"Есть еще две программы, которые вообще не предусматривают создания жилого фонда. Минсоцполитики получает из бюджета 3 млрд грн на покрытие стоимости проживания и оплаты жилищно-коммунальных услуг внутренне перемещенных лиц. Это около 1,5 млн лиц, получающих в среднем по 1-1,5 тыс. грн в месяц. При этом никто не проверяет, какая семья действительно нуждается в помощи, а для тех, кто действительно нуждается, таких средств не достаточно", - сказал Комнатный.

Он также подчеркнул, что никто не контролирует, используются данные средства по назначению или нет (т.е. снимает семья жилье или нет).

"Мы предлагаем правительству пересмотреть эту программу. Определить категории, которым требуется поддержка, и увеличить ее размер. А часть высвобожденных средств направить на поиск устойчивых решений жилищных вопросов для тех экономически активных внутренне перемещенных лиц, которые способны взять льготную ипотеку и способны ее погашать", - отметил глава правления Госмолодежьжилье.

В связи с этим, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть и унифицировать государственные жилищные программы.