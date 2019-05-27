У "Слуги народа" уже написана система "Электронный праймериз", но ее не успевают запустить на этих выборах

Киев. 27 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Диджитал-команда партии "Слуга народа" уже создала систему "Электронный праймериз" для отбора кандидатов на выборах, но из-за сжатых сроков предвыборной кампании, ее не успевают реализовать на досрочных парламентских выборах.

"Мы на самом деле уже написали систему на блокчейне "Электронный праймериз", которую из-за сжатых сроков не удается реализовать", - сказал руководитель диджитал-направления избирательного штаба партии, внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина"

Федоров указал, что крайне важна идентификация пользователей, чтобы свое мнение высказывали именно реальные люди.

По его мнению, данную систему можно будет использовать уже на следующих этапах, например, на местных выборах в Украине.

В свою очередь, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркнул, что политсила не будет использовать часто применяемый в Украине метод продажи мест в партийном списке на выборах, и призывает направлять в партийный офис тех, кто пытается прикрываться ее именем, в том числе, для участия в выборах.

"Партия "Слуга народа" по пути, протоптанному старыми политическими силами, не пойдет. Если вы слышите о том, что кто-то отдал кому-то место за деньги, без денег, кто-то кому-то что-то должен", - заявил Разумков

Он отметил, что сразу после победы Владимира Зеленского на выборах президента стали появляться подобные люди.

"Вместо "от одних" стали ходить якобы "от других". Но ходить "от других" и действительно быть членами команды – это две большие разницы. Поэтому отправляйте таких людей сразу к нам", - указал глава политсилы.