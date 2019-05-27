Пресс-конференции

14:40 27.05.2019

Эксперты Swiss Democracy Foundation поделятся с Украиной опытом прямой демократии

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Киев. 27 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинский институт прямой демократии и Swiss Democracy Foundation подписали меморандум о сотрудничестве.

Соответствующий документ был подписан на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Прямая демократия предполагает непосредственное участие народа в государственных делах, выражении своей воли. Прямая демократия как концепция, как принцип закреплена и в Конституции Украины… Опыт Швейцарии в данном вопросе для нас бесценен, и мы налаживаем такое сотрудничество со Швейцарским фондом демократии", - сказал представитель "Украинского института прямой демократии" Александр Мережко.

Говоря о возможных рисках, связанных с инициативой проведения референдума по вопросам, касающихся национальной безопасности, Мережко отметил: "В нашей Конституции предусматривается только три случая, когда референдумы нельзя проводить, например, амнистия. При разработке законодательства можно подумать о том, чтобы расширить круг каких-то вопросов".

В свою очередь, член правления и директор по международному сотрудничеству Swiss Democracy Foundation Бруно Кауфманн (Bruno Kaufmann) добавил, что важно поднять вопрос использования инструментов прямой демократии на публичном обсуждении с гражданским обществом и гражданами Украины.

"Я настоятельно рекомендую осторожно подходить к этому вопросу, начать публичные обсуждения вопроса прямой демократии. Наш обширный опыт показывает, что если оставить инструменты прямой демократии маленькой группе политиков, то это будет плохое решение, поскольку они могут это использовать в своих очень узких интересах", - выразил мнение эксперт.

Кауфманн порекомендовал первым вынести на референдум вопрос введения прямой демократии.

Теги: #референдум
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