Пресс-конференции

15:31 24.05.2019

Противостояние межу президентом Украины и Радой говорит о формировании антипрезидентского альянса – мнение

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Киев. 24 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Политическая ситуация в Украине с противостоянием межу президентом и парламентом свидетельствует о конституционном кризисе и формировании антипрезидентского альянса, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Верховная Рада провалила предложение президента (по изменению избирательного законодательства – ИФ), и это означает, что между президентом и Верховной Радой нет механизма гарантии выполнения (договоренностей – ИФ). Это то же самое, что вы собираетесь замуж, а потом оказывается, что нет никакой гарантии заставить мужчину или женщину это сделать, а говорить и готовиться можно до бесконечности долго", - сказал Небоженко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он подчеркнул, что происходящее имеет негативные последствия, и "называется конституционным кризисом". "И это очень плохо", - отметил он.

"Ясно, что формируется антипрезидентская оппозиция, антипрезидентский альянс", - считает политолог.

Как сообщалось, 22 мая народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов: президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" (№10317).

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Теги: #кризис #политолог
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