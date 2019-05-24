Апелляция подтвердила необоснованность установленных НКРЭКУ тарифов для "Днепропетровскгаза"

Киев. 24 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), компенсировать АО "Днепропетровскгаз" 1,038 млрд грн убытков, понесенных в результате установления в 2016 году экономически необоснованного тарифа на распределение природного газа, сообщил глава правления АО Иван Вакуленко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято в середине апреля, однако, по словам Вакуленко, несмотря на истечение срока, в течение которого НКРЭКУ должна была обеспечить выполнение решения апелляционного суда, никакой реакции от регулятора не последовало.

"Мы со своей стороны требуем немедленно пересмотреть тариф и как можно скорее решить вопрос с нашей задолженностью перед НАК "Нафтогаз Украины", – сказал он.

Речь идет, в частности, о сформировавшейся задолженности газораспределительной компании перед НАК в сумме порядка 360 млн грн. "Нафтогаз" пытается взыскать данный долг в судебном порядке. Так, решение по взысканию было принято судом первой инстанции еще в 2016 году, Верховный суд вынес свое решение по данному делу в апреле 2018 года. Не так давно, 23 мая, НАК сообщило о взыскании с "Днепропетровскгаза" 6,2 млн грн задолженности за природный газ для производственно-технологических потерь (ПТП). В результате исполнительно производства в настоящее время арестованы банковские счет, недвижимость и транспортные активы общества, что, по словам представителей компании, будет иметь негативное влияние на качество оказания услуг, выполнение диспетчерско-аварийных работ.

При этом в "Днепропетровскгазе" заявили, что готовы рассчитаться по долгам перед "Нафтогазом", но выполнение данных намерений зависит от того, как скоро компенсирует НКРЭКУ понесенные за заниженный тариф убытки.

"Мы хотим обратить внимание на то, что "Днепропетровскгаза" готов рассчитаться по долгам, которые возникли перед "Нафтогазом". Но учитывая тот факт, что мы зависим от тарифа, мы можем это сделать после осуществления компенсации суммы убытков, которые нам были нанесены в связи с экономически необоснованным тарифом и отсутствием с 2016 года его пересмотра" – сказала начальник управления в Днепропетровской области адвокатского объединения "Правовой альянс" Юлия Рудницкая, представляющая интересы "Днепропетровскгаз".

Как сообщалось, газораспределительные компании неоднократно поднимали вопрос учета на ненадлежащем уровне объемов газа для ПТП в установленном регулятором тарифе.