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13:55 23.05.2019

Антирейтинг БПП приближается к 50% - опрос

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Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Антирейтинг политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" достиг почти 50%, свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

"Обращаю внимание "Блока Петра Порошенко "Солидарность", против которого высказались 49,2%. Это тот антирейтинг, который создает беспрецедентный уровень нежелания сегодня в украинском обществе", - сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко Ольга Балакирева на презентации исследования "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Антирейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) составляет 21,3%, ВО "Батькивщина" (Юлия Тимошенко) – 17,4%, "Оппозиционный блок – партия мира и развития" (Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский) – 16,4%, "Радикальной партии Олега Ляшко" – 11,6%.

У партии "Слуга народа" (Владимир Зеленский) антирейтинг на уровне 6,2%.

Исследование проведено по результатам роллингового опроса 15-19 мая 2019 года в 24-х областях Украины и Киеве. Опрошен 2121 респондент. Ошибка выборки составляет +/- 1,2-2,2%.

Теги: #партии #антирейтинг
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